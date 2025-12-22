Η φωνή των εκπαιδευτικών της τάξης για τη μαθητική παραβατικότητα: Αυτά συμβαίνουν στο σχολείο

Μία αποκαλυπτική μελέτη για τη μαθητική παραβατικότητα έκανε ομάδα εκπαιδευτικών της τάξης σε σχολεία της Αχαΐας αλλά και με καταγραφές απ’ όλη την Ελλάδα. Το 46% των μάχιμων εκπαιδευτικών τονίζουν ότι οι παραβατικές συμπεριφορές αποτελούν καθημερινότητα στο σχολείο. Ενα καινούργιο στοιχείο που προκύπτει από το 48% των εκπαιδευτικών είναι ότι οι θύτες -στις ακραίες μορφές παραβατικότητας- προέρχονται πλέον από οικογένειες της μεσαίας αστικής τάξης, ενώ το 70% υποστηρίζει πως οι θύτες δεν παρουσιάζουν εμφανείς μαθησιακές δυσκολίες.