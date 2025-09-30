Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ

Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ
30 Σεπ. 2025 12:47
Pelop News

Στο πλαίσιο του 2ου Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, θα παρουσιαστεί μια εκτενής και εμπεριστατωμένη έρευνα κοινής γνώμης που αναδεικνύει τις στάσεις, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των κατοίκων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η έρευνα εστιάζει σε κομβικά ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα και το μέλλον της περιοχής:

  • Την ποιότητα ζωής των πολιτών και τις προκλήσεις της καθημερινότητας
  • Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΠΑΜΘ
  • Τις στάσεις απέναντι στην ανάπτυξη και τις επενδυτικές προοπτικές
  • Τα κοινωνικά, δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων

Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα φιλοδοξεί να δώσει βήμα στους πολίτες, ώστε οι απόψεις και οι ανάγκες τους να αποτελέσουν πολύτιμο οδηγό για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης, δίκαιης και στοχευμένης αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την «επόμενη ημέρα» της Περιφέρειας, προσφέροντας στους φορείς χάραξης πολιτικής μια αξιόπιστη βάση δεδομένων και προτάσεων.

Την έρευνα υλοποιεί η Data Consultants, εταιρεία με πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εκτέλεση ερευνών κοινής γνώμης, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθοδολογίες και εργαλεία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το συνέδριο μέσω της επίσημής ιστοσελίδας του, στο www.rgcpamth.gr .
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Εργατικό κέντρο Πάτρας : «Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην απεργία»
13:10 Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1η Οκτωβρίου
13:01 Σχέδιο ανάπτυξης του Λάδωνα-Σύντομα η δημοπράτηση για τις μελέτες του έργου
12:55 Ιδανικοί προορισμοί για εκδρομή τον Οκτώβριο
12:51 Δείτε γιατί υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο
12:47 Η φωνή των πολιτών στο επίκεντρο του 2ου Regional Growth Conference ΑΜΘ
12:41 Αυλαία για το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας με ήχους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Καλδάρα, Κουγιουμτζή
12:35 Ο Πατρινός που τερμάτισε στο Σπάρταθλον, κίνητρο η μνήμη της μητέρας του
12:33 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Καμία συνδικαλιστική δίωξη δεν θα περάσει – Στήριξη στον Νίκο Διαμαντόπουλο»
12:29 Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Οι αποφάσεις μας βοηθούν στην καταπολέμηση της ακρίβειας»
12:25 Πάτρα: Από 1η Οκτωβρίου αναλαμβάνει ο Δήμος την ανακύκλωση
12:24 Ο Δήμος Ερυμάνθου αποκτά Τουριστικό οδηγό, δείτε τι περιέχει
12:18 Σενάρια λένε ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.200 δολάρια το 2026
12:10 Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!
11:59 Στα Καλάβρυτα σήμερα η εκπομπή «Οπου υπάρχει Ελλάδα»
11:51 Πατέρας και γιος παίζουν μαζί στον ΝΟΠ
11:42 Κίνα: Διάσωση γυναίκας μετά από 54 ώρες μέσα σε πηγάδι ΒΙΝΤΕΟ
11:35 Euroleague: Που θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
11:30 Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα
11:23 Πανελλαδική απεργία 1η Οκτώβρη: Χειρόφρενο σε μέσα μεταφοράς και πλοία, τι θα λειτουργεί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ