Η φρεγάτα «Κίμων» υψώνει την ελληνική σημαία στη Λοριάν – Η αρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Ιστορική ημέρα για το Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί η σημερινή, καθώς η πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra, ο «Κίμων», περνά και επίσημα από το στάδιο της κατασκευής στη φάση της ενεργού ένταξης, με την τελετή ονοματοδοσίας και την έπαρση της ελληνικής σημαίας στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία.

Ξεχωριστή σημασία αποκτά η σημερινή ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις και ειδικότερα για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η πρώτη φρεγάτα τύπου FDI HN (Belharra), με την ονομασία «Κίμων», περνά επισήμως από το στάδιο του ναυπηγικού προγράμματος στη φάση της ένταξης ως μονάδα του Στόλου. Η τελετή ονοματοδοσίας και η έπαρση της ελληνικής σημαίας πραγματοποιούνται στα ναυπηγεία της Λοριάν, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής για τον ελληνικό στόλο.

Στην τελετή παρίσταται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, και τον αρχηγό ΓΕΝ, αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα. Η παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας, καθώς ο «Κίμων» αποτελεί την πρώτη από τις νέες κύριες μονάδες επιφανείας που θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τελετουργική πράξη, αλλά το επιστέγασμα μιας μακράς διαδρομής που ξεκίνησε από την καταγραφή των επιχειρησιακών αναγκών, συνεχίστηκε με πολιτικές αποφάσεις και διακρατικές συμφωνίες, περιέλαβε δύσκολες διαπραγματεύσεις και κρίσιμα ναυπηγικά ορόσημα και καταλήγει σήμερα σε μια στιγμή υψηλού συμβολισμού και ουσίας.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι η πρώτη από τις τρεις FDI HN που ναυπηγεί η Naval Group για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με το δεύτερο πλοίο, τον «Νέαρχο», να ακολουθεί και τον «Φορμίωνα» να έχει περάσει τα δικά του κομβικά στάδια κατασκευής.

Σχεδιασμένη ως φρεγάτα πολλαπλών ρόλων, η FDI HN φέρει έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητήρων. Στην καρδιά της επιχειρησιακής της φιλοσοφίας βρίσκεται ραντάρ νέας γενιάς τύπου AESA, καθώς και ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης μάχης που δίνει έμφαση στην ταχύτητα αντίδρασης, την ανθεκτικότητα σε ηλεκτρονικές απειλές και τη συνεχή επίγνωση της τακτικής εικόνας, ακόμη και σε ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Σε επίπεδο οπλισμού, η ελληνική διαμόρφωση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή για την κατηγορία της. Η «Κίμων» διαθέτει αντιαεροπορική άμυνα περιοχής με πυραύλους Aster, αντιπλοϊκή ισχύ με Exocet, σύστημα εγγύς άμυνας RAM, πυροβόλο 76 χιλιοστών, τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU90 και εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO. Ο συνδυασμός αυτός καθιστά το πλοίο όχι απλώς συνοδευτική μονάδα, αλλά κόμβο αεράμυνας και πλατφόρμα αποτροπής, με δυνατότητες που αναβαθμίζουν ποιοτικά τη ναυτική ισχύ της χώρας.

Μετά την τελετή, ξεκινά το ουσιαστικότερο και πιο απαιτητικό στάδιο: η επιχειρησιακή ενσωμάτωση της φρεγάτας. Αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση δοκιμών και πιστοποιήσεων, την πλήρη ενσωμάτωση των οπλικών συστημάτων, την εκπαίδευση του πληρώματος και τη σταδιακή ένταξη του πλοίου σε σχηματισμούς, ασκήσεις και σενάρια υψηλής έντασης, με πλήρη διαλειτουργικότητα με αεροσκάφη, ελικόπτερα, άλλες μονάδες επιφανείας και συστήματα ξηράς.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λοριάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν, με αντικείμενο τη διμερή αμυντική συνεργασία, τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, με έμφαση και στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων» δεν σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδικασίας, αλλά την αρχή της μετάβασης από την παράδοση στην πραγματική επιχειρησιακή ικανότητα – μια μετάβαση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή.

Δείτε ζωντανά εδώ

