«Η Γέννηση ενός Φασίστα» στο Θέατρο Επίκεντρο+: Το έργο του Νίκου Κούνδουρου έρχεται στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου

Το μονόδραμα «Η Γέννηση ενός Φασίστα» του Νίκου Κούνδουρου παρουσιάζεται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα, σε μια παράσταση που επιχειρεί να προσεγγίσει βαθύτερα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα μέσα από ένα σκληρό πραγματικό γεγονός της περιόδου της δικτατορίας.

Αφορμή για τη συγγραφή του έργου αποτέλεσε μια συγκλονιστική υπόθεση γυναικοκτονίας που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Ο Κούνδουρος, τότε πολιτικός μετανάστης στο Λονδίνο, παρακολούθησε την εξέλιξη της πολύκροτης δίκης και δημιούργησε ένα έργο που επιχειρεί να διεισδύσει στο ψυχικό τοπίο του δράστη, εξετάζοντας τις κοινωνικές, πολιτικές και ψυχολογικές διαστάσεις της βίας.

Η ιστορία εστιάζει σε έναν φοιτητή νομικής που δολοφόνησε τη σύντροφό του, σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη. Μέσα από την αφήγηση, το έργο επιχειρεί να αποτυπώσει τη σύγχυση, την παράνοια και τις αντιφάσεις που χαρακτήρισαν την προσωπικότητα του δράστη, ενώ παράλληλα εξετάζει τη διαδικασία μέσα από την οποία διαμορφώνονται ακραίες ιδεολογικές στάσεις.

Η παράσταση σκηνοθετείται από τη Γιώτα Κουνδουράκη, με τον Νίκο Πανόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το έργο είχε παρουσιαστεί πριν από περίπου 15 χρόνια με επιτυχία και επιστρέφει τώρα σε νέα παρουσίαση, συνοδευόμενο από περιοδεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Συντελεστές παράστασης

Κείμενο: Νίκος Κούνδουρος

Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη

Ερμηνεία: Νίκος Πανόπουλος

Φωτογραφία – Σχεδιασμός φωτισμών: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

Video art – Εικαστική σκηνική επιμέλεια: Νίκος Γιαβρόπουλος

Επιμέλεια μουσικής και ήχων: Βασίλης Κωνσταντουλάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Χελιδώνη

Γραφιστική επιμέλεια: Μαρία Νίτσιου

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Social Media: Ελένη Βαζάκα

Παραγωγή: R.M.LIGHT

Η παράσταση διαρκεί περίπου 70 λεπτά χωρίς διάλειμμα και θα παρουσιαστεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 21:15. Τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ, ενώ προβλέπεται μειωμένο εισιτήριο 12 ευρώ για φοιτητές, ανέργους, ΑμεΑ και άτομα άνω των 65 ετών.

Ηλεκτρονική προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/h-gennisi-enos-fasista-patra/

