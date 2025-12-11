Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup

Η διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το αποτέλεσμα αναμένεται το απόγευμα, με την πιθανότητα δεύτερου γύρου ανοιχτή εφόσον κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
11 Δεκ. 2025 17:24
Pelop News

Η Γερμανία στηρίζει την υποψηφιότητα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup.

Λίγο πριν την έναρξη του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλινγκμπάιλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα υπουργού στο Eurogroup.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας – ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Νέος πρόεδρος του Eurogroup ο Κυριάκος Πιερρακάκης
18:25 Θεσσαλονίκη: Αγρότες μοίρασαν προϊόντα σε πολίτες για να ζητήσουν συγγνώμη για την ταλαιπωρία
18:17 Επικοινωνία Πούτιν με Μαδούρο: Επιβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία Ρωσίας και Βενεζουέλας
18:09 Ουκρανία: 676 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του πολέμου
18:07 Στη Λακωνία η προετοιμασία της Εθνικής Κ18-Ποιος Πατρινός κλήθηκε
18:04 Στον Αθλητικό Εισαγγελέα στέλνει η ΕΟΚ πρόεδρο ΚΑΕ!
18:00 Αχαΐα – Η γραμμή της Δικαιοσύνης στην τοπική ΕΛΑΣ για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: «Ανοχή ναι, εκτροπές όχι»
17:55 Εντάσεις και υψηλοί τόνοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν»
17:50 Τότε θα προβληθεί το επεισόδιο «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά»
17:42 Τρόμαξε την Ευρώπη ο Ρούτε: Ο επόμενος στόχος της Ρωσίας είναι το ΝΑΤΟ, η σύγκρουση είναι προ των πυλών
17:42 Το Άνοιγμα Νέων Κέντρων Μόδας
17:40 Με πατρινό οι κλήσεις της Εθνικής ομάδας πόλο των Ανδρών
17:33 Περιφέρεια: Το “CHERRY” συνομιλεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημιουργικών επιχειρήσεων στο ROUTELAB «UrbanFest 2025»
17:24 Η Γερμανία στηρίζει τον Πιερρακάκη για πρόεδρο του Eurogroup
17:17 Κεραμέως: «Νωρίτερα οι συντάξεις του Ιανουαρίου»
17:09 Τότε θα γίνει το Σούπερ Καπ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ
17:00 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας άνοιξε διάλογο τη νέα ΚΑΠ
16:53 Οι Αναδυόμενες Χώρες Αναλαμβάνουν την Πρωτοβουλία στη Μόδα
16:52 Δείτε πότε θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου
16:45 Οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ με τον Γαλατά Χανίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ