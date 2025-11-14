Η Γκιλφόϊλ για την Ελλάδα, την Τουρκία, το Κυπριακό και την πρόσκληση σε Τραμπ

Με φόντο την Ακρόπολη, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόϊλ στην πρώτη τηλεοπτικής της συνέντευξη στον ΑΝΤ1, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη θερμή υποδοχή, λέγοντας ότι αισθάνεται σαν να ζει στη χώρα μας εδώ και τρεις μήνες και σαν να είναι στο σπίτι της.

Μιλώντας στη Μαρία Σαράφογλου, το βράδυ της Πέμπτης 13/11/2025 η κα. Γκιλφόϊλ σχετικά με τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες στο Ζάππειο, τόνισε: «Καταφέραμε τόσα πολλά μέσα σε λίγες μέρες», επισημαίνοντας την προσδοκία της αμερικανικής κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υπογράμμισε ότι «Με επέλεξε να έρθω στην Ελλάδα λόγω του τόσο σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιοχή. Και αυτό που βλέπουμε, για το μέλλον της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι η Ελλάδα να αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο. Θα αναδείξουμε την ενεργειακή κυριαρχία που μπορούν να πετύχουν οι χώρες μας και θα συνεργαστούμε για να επιτύχουμε θεαματικά αποτελέσματα, όπως είδαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτό που καταφέραμε μέσα σε λίγες ημέρες είναι και η κατεύθυνση και η εστίαση του Προέδρου των ΗΠΑ για την περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία και να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα. Αυτό θα φέρει περιφερειακή σταθερότητα σε όλη την περιοχή, πράγμα που ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Η ενεργειακή ανεξαρτησία ισοδυναμεί ευθέως με εθνική ασφάλεια και κυριαρχία».

Σχετικά με τις επενδύσεις και την πρόσβαση που έχει η Κίνα στην Ευρώπη μέσω του λιμανιού του Πειραιά, υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληθώρα ενδιαφερόμενων για τις υποδομές, να αναπτυχθούν αμερικανικές υποδομές στην περιοχή, που ίσως ενισχύσουν τις δυνατότητες άλλων λιμανιών και περιοχών, ώστε να αντισταθμιστεί η κινεζική παρουσία μέσω του Πειραιά».

Συμπλήρωσε επίσης: «Υπάρχουν τρόποι να το διαχειριστούμε και να βρεθεί μια λύση. Προσπαθώντας να ενισχυθούν οι δυνατότητες σε άλλες περιοχές και ίσως κάποια στιγμή ο Πειραιάς να τεθεί προς πώληση», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για τις ΗΠΑ.

Όσον αφορά την ενέργεια, πρόσθεσε: «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η έμφαση στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Θα μεταφέρεται προς τα βόρεια μέσω του Καθέτου Διαδρόμου. Η Ουκρανία και η Ρουμανία έχουν ήδη υπογράψει. Αναζητούμε και άλλες χώρες. Θα ασχοληθώ με αυτό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Και αυτό γίνεται σε άμεση συνεννόηση με τον υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη».

Τι είπε για Τουρκία και Κυπριακό

Αναφορικά με την πώληση F-35 στην Τουρκία, τόνισε ότι η αμερικανική νομοθεσία αυτή τη στιγμή την καθιστά αδύνατη, ενώ το μέλλον παραμένει αβέβαιο.

Σε ερώτηση για το αν η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί μέρος του αμερικανικού οράματος εκείνη αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η Κύπρος έχει σήμερα μια εξαιρετική πρέσβη, την Τζούλι Ντέιβις, που φέρει διπλή διαπίστευση, ως πρέσβης και στην Ουκρανία. Κάτι πολύ σημαντικό που επετεύχθη λίγες μέρες μετά την άφιξή μου, είναι η διοργάνωση της ιστορικής διάσκεψης 3+1, με τους συμμάχους μας και τους υπουργούς ενέργειας της Κύπρου, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μάλιστα, δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εσωτερικών Μπέργκαμ και ο Υπουργός Ενέργειας Ράιτ επισκέφθηκαν και οι δύο για δεύτερη φορά την Ελλάδα. Είχαμε και τον Υφυπουργό Ενέργειας και Εμπορίου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ, και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να ξεκινήσει η σχέση αυτή, και να ξεκινήσει η θητεία μου στην Αθήνα, με ένα τόσο υψηλό επίπεδο αμερικανικής παρουσίας και στήριξης των σχέσεών μας με τους συμμάχους μας».

Για την σχέση της με τον πρωθυπουργό

Σχετικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του, δήλωσε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου».

Η πρέσβης εξέφρασε επίσης την επιθυμία να επισκεφθεί την Ακρόπολη και ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας με χαμόγελο: «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι; Θα του το ζητήσω».

Πιθανή διμερής συνάντηση Ελλάδας – ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε σημαντική μια ενδεχόμενη διμερή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. «Θα ήταν καταπληκτικό ο κ. Μητσοτάκης να συναντήσει τον Πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε ήδη προηγούμενη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο πριν από λίγο καιρό.

Η πρέσβης υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά κρίσιμα θέματα που χρήζουν συζήτησης και εξέφρασε την ελπίδα να τον συνοδεύσει η ίδια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Στενές σχέσεις με του Έλληνες της Αμερικής

Η πρέσβης εξήγησε τις στενές επαφές που έχει με την ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ: Είναι συναρπαστικά όλα αυτά γιατί διατηρώ στενούς δεσμούς, με την ελληνοαμερικανική διασπορά εδώ και δεκαετίες. Είναι υπέροχο που βιώνω αυτό το ταξίδι μαζί τους. Και νιώθω ότι οι φίλοι μου και οι Ελληνοαμερικανοί στην πατρίδα είναι πολύ υπερήφανοι. Είναι πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για αυτή τη σχέση, και για την παρουσία μου εδώ για την Ελλάδα. Ξέρουν ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις και για τις δύο χώρες. Αυτό με κάνει να χαμογελάω. Ζήσαμε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τις οποίες φιλοξενήσαμε μαζί. Έβλεπα λίγο πριν το βίντεο και με γεμίζει χαρά, γιατί ήταν πολύ δυνατή στιγμή».

Το μήνυμα Τραμπ προς την Μόσχα

Σε ερώτηση για την πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και το μήνυμα των ΗΠΑ προς τη Μόσχα, η πρέσβης δήλωσε: «Η ουσία είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος της ειρήνης. Αυτά που κατόρθωσε να επιτύχει παγκοσμίως είναι, το λιγότερο, ιστορικά. Θέλει να σταματήσει την απώλεια ζωών, τους ατέλειωτους σκοτωμούς. Είναι κάτι πολύ αποσταθεροποιητικό και δεν επηρεάζει μόνο αυτές τις δυο χώρες, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Κανείς δεν θέλει να βλέπει νέους άντρες να χάνονται, να πεθαίνουν πολεμώντας».

Όσο για το μήνυμα προς τη Μόσχα, η ίδια εξήγησε: «Οι ΗΠΑ στέλνουν το εξής μήνυμα και στην Ουκρανία και στη Μόσχα: ‘Βρείτε τα, σταματήστε τον πόλεμο και συμβιβαστείτε για την ειρήνη’. Πιέζει εξ ίσου και τις δυο χώρες, και τους δυο ηγέτες, προς τον σκοπό αυτόν. Ο κόσμος θα το υποστηρίξει».

