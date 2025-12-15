Πάτρα: Η Γούβα στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Τον προβληματισμό κατοίκων και επαγγελματιών της Πάτρας επανέφερε στο προσκήνιο το πρόσφατο περιστατικό στη Γούβα, όπου διανομέας φαγητού δέχθηκε επίθεση ενώ εκτελούσε το δρομολόγιό του. Ο εργαζόμενος βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα νεαρών Ρομά, οι οποίοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά και άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Το περιστατικό αυτό δεν αντιμετωπίζεται από τους κατοίκους ως μεμονωμένο. Αντίθετα, έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία γεγονότων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, έχουν σημειωθεί επεισόδια απειλών, συμπλοκές, μικροκλοπές, αλλά και περιστατικά βίας, κυρίως τις βραδινές ώρες. Πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι αποφεύγουν να κυκλοφορούν πεζοί μετά τη δύση του ήλιου, ενώ επαγγελματίες μιλούν για φόβο και ανασφάλεια κατά την εργασία τους.

Η παρουσία ομάδων Ρομά στην περιοχή αποτελεί ζήτημα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, με τους κατοίκους να επισημαίνουν ότι η απουσία σταθερής αστυνόμευσης έχει επιτρέψει την ανάπτυξη παραβατικών συμπεριφορών. Οπως τονίζουν, το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένα άτομα και ομάδες που δρουν ανεξέλεγκτα και επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινότητα μιας ολόκληρης γειτονιάς.

Στο φόντο αυτό, η Αστυνομία εμφανίζεται αποφασισμένη να ασχοληθεί πιο ενεργά και με την περιοχή της Γούβας. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση της παρουσίας, με συχνότερες περιπολίες και στοχευμένους ελέγχους. Το παράδειγμα των Προσφυγικών της Πάτρας θεωρείται καθοριστικό.

Εκεί, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και όλοι ελπίζουν η εικόνα της περιοχής να παρουσιάσει βελτίωση. Η εμπειρία αυτή λειτουργεί πλέον ως οδηγός για τη Γούβα. Η πρόθεση της ΕΛΑΣ είναι να μην περιοριστεί σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά να εφαρμόσει ένα πιο σταθερό σχέδιο αστυνόμευσης. Στόχος είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας και η επιστροφή της ηρεμίας σε μια περιοχή που, όπως λένε οι κάτοικοι, έχουν κουραστεί να ζουν με τον φόβο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



