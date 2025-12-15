Η ΓΣ του ΝΟΠ άναψε πράσινο φως για να προχωρήσει η συμφωνία με την πρώην υπάλληλος

Η ΓΣ του ΝΟΠ άναψε πράσινο φως για να προχωρήσει η συμφωνία με την πρώην υπάλληλος
15 Δεκ. 2025 10:37
Pelop News

Το πράσινο φως άναψε χθες βράδυ η έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΝΟΠ η οποία συνεδρίασε με μοναδικό θέμα να δοθεί το ΟΚ ώστε να προχωρήσει η συμφωνία που έχει συνάψει η διοίκηση με την πρώην υπάλληλο.

Από την στιγμή και η ΓΣ η οποία κράτησε αρκετές ώρες, άναψε «πράσινο φως» πλέον απομένουν τα διαδικαστικά ώστε να τελειώσει το θέμα και να λυθεί εξωδικαστικά μια εκκρεμότητα που απασχολούσε τον ΝΟΠ τα τελευταία χρόνια.

Πρόθεση της διοίκησης, είναι να παραθέσει συνέντευξη Τύπου, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, για να αναφερθεί με λεπτομέρειες στην συμφωνία με την πρώην υπάλληλο, αλλά και τους επόμενους στόχους.

