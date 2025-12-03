«Η γυναίκα μου είναι μέσα»! Η ιστορία της φωτογραφίας σύμβολο της φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ

Η συγκεκριμένη φωτογραφία στην οποία διακρίνεται ένας άνδρας με τα χέρια σηκωμένα και όλη την απόγνωση και τον πόνο ζωγραφισμένα στο πρόσωπό του μπροστά από τους φλεγόμενους ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ που στοίχισαν τη ζωή σε 156 ανθρώπους, ήταν η εικόνα που συγκλόνισε τον κόσμο.

Η απελπισμένη φιγούρα του Wong, απαθανατίστηκε από τον φωτογράφο του Reuters, Tyrone Siu. Η εικόνα έγινε viral, μετατρέποντας τον ηλικιωμένο άνδρα στο άτυπο σύμβολο της καταστροφής στο Χονγκ Κονγκ. Ο φωτογράφος αποκαλύπτει την ιστορία της.

Κάθε απόγευμα ο Wong και η σύζυγός του πήγαιναν εναλλάξ να πάρουν την εγγονή τους από το σχολείο. Εκείνη την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2025, ο 71χρονος συνταξιούχος βγήκε για τη συνηθισμένη του διαδρομή, απολαμβάνοντας τον γαλανό ουρανό και το δροσερό φθινοπωρινό αεράκι. Τίποτα δεν προμήνυε πως μέσα σε λίγα λεπτά η ζωή του θα άλλαζε για πάντα.

Στο συγκρότημα διαμερισμάτων Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο, είχε ήδη ξεσπάσει φωτιά. Ο Wong το αντιλήφθηκε καθ’ οδόν και επέστρεψε τρέχοντας, αφήνοντας την εγγονή του να απομακρυνθεί. Όταν έφτασε, οι φλόγες ξεχύνονταν από τους μεσαίους ορόφους του πύργου όπου ζούσε με τη σύζυγό του.

«Η γυναίκα μου είναι μέσα!» φώναξε απεγνωσμένα, δείχνοντας το κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.



Οι ανησυχίες του δεν ήταν αβάσιμες: σύμφωνα με τις Αρχές, το πλαστικό πλέγμα και ο μονωτικός αφρός που χρησιμοποιήθηκαν στην ανακαίνιση συνέβαλαν στην αστραπιαία εξάπλωση της φωτιάς σε επτά πολυώροφους πύργους με περισσότερους από 4.000 κατοίκους.

Η τελευταία επικοινωνία μεταξύ του Wong και της συζύγου του ήταν ένα σύντομο τηλεφώνημα διάρκειας ενός λεπτού. «Λίγο μετά από αυτή τη συνομιλία, εξαφανίστηκε», είπε ο γιος τους.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Wong παρέμενε καρφωμένος στο σημείο, παρακολουθώντας τη φρίκη να ξετυλίγεται μπροστά του. Κάποια στιγμή κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, και ένας αστυνομικός τού έφερε ένα μπλε πλαστικό σκαμπό για να καθίσει.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, ο ηλικιωμένος άνδρας ψιθύρισε κοιτάζοντας προς το φλεγόμενο σπίτι του: «Θα έρθω να σε βρω»…

