Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους προσκύνησε στον Άγιο Ανδρέα Πατρών

Την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, ο Πρωτεπιστάτης Αβραάμ Μοναχός Λαυριώτης και τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας επισκέφθηκαν τον περικαλλή Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου Πατρών, όπου φυλάσσονται η Τιμία Κάρα και ο Σταυρός του μαρτυρίου του Πρωτοκλήτου.

05 Μάι. 2026 17:08
Pelop News

Επίσκεψη με έντονο πνευματικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποίησε στην Πάτρα η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, στο πλαίσιο προσκυνηματικής της παρουσίας στη Δυτική Ελλάδα.

Υποδοχή με τιμές και δοξολογία

Τους Αγιορείτες Πατέρες υποδέχθηκε ο Χρυσόστομος Πατρών, ο οποίος προεξήρχε της δοξολογίας που τελέστηκε με αφορμή την άφιξή τους. Στο πλαίσιο της υποδοχής, απηύθυνε λόγους τιμής και αγάπης, ενώ προσέφερε στους επισκέπτες ιερά εικόνα του Αγίου Ανδρέου και αναμνηστικά δώρα.

Από την πλευρά του, ο Πρωτεπιστάτης ευχαρίστησε για τη θερμή φιλοξενία και, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, προσέφερε στον Μητροπολίτη αντίγραφο της εφέστιας εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί», καθώς και μία ακόμη για τον ναό του Αγίου Ανδρέου.

Προσκύνημα και ξενάγηση

Οι Αγιορείτες Πατέρες προσκύνησαν την Αγία Κάρα, τον Σταυρό του Μαρτυρίου και τον τάφο του Πρωτοκλήτου, ενώ ξεναγήθηκαν τόσο στον νέο όσο και στον παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέου από τον Μητροπολίτη Πατρών.

Στο πλαίσιο επετειακών εκδηλώσεων για το Μεσολόγγι

Η επίσκεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της Ιεράς Κοινότητας, η οποία μετέφερε την πανσεβάσμια εικόνα της Παναγίας «Άξιον Εστί» στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδος του Μεσολογγίου.

Η παρουσία των Αγιορειτών στην Πάτρα αποτέλεσε έναν ακόμη σταθμό αυτής της επετειακής διαδρομής, ενισχύοντας τον πνευματικό χαρακτήρα των εκδηλώσεων και τη σύνδεση της τοπικής Εκκλησίας με την αγιορείτικη παράδοση.

