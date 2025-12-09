Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγρότες

Τη στήριξή της στους αγρότες και κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις εκφράζει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Στο μήνυμά της, η Μητρόπολη κάνει λόγο για έναν «δίκαιο αγώνα», υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής αποτελούν «ήρωες της πατρίδας» και έχουν δίκαια αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν.

Παράλληλα, επισημαίνει πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι πρέπει να επιλυθούν άμεσα, τόσο για τη δικαίωση των προσπαθειών τους όσο και προς όφελος της χώρας.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην προσωπική εμπειρία όσων έχουν καταγωγή από αγροτικές οικογένειες, τονίζοντας ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες, τις θυσίες και τους αγώνες της υπαίθρου για την επιβίωση και την ανάπτυξη του τόπου.

Η Μητρόπολη σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει στήριξη από όλους, ώστε να μη μαραζώσει και να μην ερημώσει η ελληνική ύπαιθρος, η οποία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ευημερία της χώρας.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έκκληση για ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απειλούν τον πρωτογενή τομέα, ξεκαθαρίζοντας ότι η Εκκλησία βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της γης.

