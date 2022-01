Η ηφαιστειακή τέφρα της Τόνγκα όπως φαίνεται από το διάστημα

Σύμφωνα με ανάρτηση της NASA στο Twitter, η τέφρα που προέκυψε από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Τόνγκα μπορεί να διακριθεί από το διάστημα.

Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από ατμόσφαιρα της γης, από διαστημικό σταθμό οι αστροναύτες της NASA τράβηξαν τα δικά τους στιγμιότυπα, στα οποία μπορούμε να δούμε την τέφρα να σκεπάζει ένα μέρος του πλανήτη μας, κάνοντας έτσι σαφές πως πρόκειται για ένα σοκαριστικό συμβάν. Οι φωτογραφίες καταγράφηκαν πάνω από τη Νέα Ζηλανδία.

Ash from Saturday’s underwater volcanic eruption in the remote Pacific nation of Tonga made its way thousands of feet into the atmosphere & was visible from @Space_Station. During a pass over New Zealand on Sunday, Kayla Barron opened the window & saw the effects of the eruption. pic.twitter.com/6DWgSKVGr6

