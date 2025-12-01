Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar

Η IKEA, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, καλωσορίζει και φέτος την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με το ανανεωμένο IKEA Advent Calendar, που επιστρέφει για να γεμίσει κάθε μέρα του Δεκεμβρίου με μια νέα, ξεχωριστή έκπληξη! Από σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, έως και ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, όσοι επισκέπτονται το IKEA.gr θα ανακαλύπτουν καθημερινά ένα νέο προϊόν σε προνομιακή τιμή αποκλειστικά για το IKEA e-shop, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις γιορτές ακόμα πιο απολαυστική.

Το φετινό Advent Calendar περιλαμβάνει ακόμα περισσότερα από τα δημοφιλή προϊόντα της IKEA, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών για το σπίτι, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνει και προνομιακές προσφορές–έκπληξη που δίνουν την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος στις αγορές.

Κάθε ημέρα, ανοίγοντας το αντίστοιχο “παραθυράκι” στο IKEA.gr, οι χρήστες θα βλέπουν το προϊόν που βρίσκεται σε προσφορά μόνο για την τρέχουσα ημέρα, μαζί με τη λέξη–κουπόνι που θα πρέπει να εισάγουν στο καλάθι για να αποκτήσουν τη μειωμένη τιμή.

Ζήστε και εσείς τη μαγεία των Χριστουγέννων με το νέο IKEA Advent Calendar, και ανοίξτε όλα τα κουτάκια με τις προσφορές, αποκλειστικά στο IKEA.gr.

Στο πρώτο “κουτάκι” του IKEA Advent Calendar, δηλαδή αυτό της 1ης Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε το βοηθητικό τραπεζάκι TINGBY με ροδάκια, με -30%, χρησιμοποιώντας απλώς στο καλάθι – στο πεδίο κουπόνι, την κωδική λέξη: Snowball.

Με το πνεύμα των γιορτών να πλησιάζει, η IKEA συνεχίζει να προσφέρει στιγμές χαράς, έμπνευσης και μικρές καθημερινές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Το IKEA Advent Calendar αποτελεί μια πρόσκληση για όλους να μοιραστούν τη ζεστασιά και τη μαγεία των ημερών, ανακαλύπτοντας καθημερινά έναν τρόπο να φέρουν ακόμη περισσότερη θαλπωρή και δημιουργικότητα στο σπίτι τους.

