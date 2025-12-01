Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar

Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
01 Δεκ. 2025 16:20
Pelop News

Η IKEA, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, καλωσορίζει και φέτος την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου με το ανανεωμένο IKEA Advent Calendar, που επιστρέφει για να γεμίσει κάθε μέρα του Δεκεμβρίου με μια νέα, ξεχωριστή έκπληξη! Από σήμερα, 1 Δεκεμβρίου, έως και ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, όσοι επισκέπτονται το IKEA.gr θα ανακαλύπτουν καθημερινά ένα νέο προϊόν σε προνομιακή τιμή αποκλειστικά για το IKEA e-shop, κάνοντας την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις γιορτές ακόμα πιο απολαυστική.

Το φετινό Advent Calendar περιλαμβάνει ακόμα περισσότερα από τα δημοφιλή προϊόντα της IKEA, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών για το σπίτι, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνει και προνομιακές προσφορές–έκπληξη που δίνουν την ευκαιρία για μεγαλύτερο όφελος στις αγορές.

Κάθε ημέρα, ανοίγοντας το αντίστοιχο “παραθυράκι” στο IKEA.gr, οι χρήστες θα βλέπουν το προϊόν που βρίσκεται σε προσφορά μόνο για την τρέχουσα ημέρα, μαζί με τη λέξη–κουπόνι που θα πρέπει να εισάγουν στο καλάθι για να αποκτήσουν τη μειωμένη τιμή.

Ζήστε και εσείς τη μαγεία των Χριστουγέννων με το νέο IKEA Advent Calendar, και ανοίξτε όλα τα κουτάκια με τις προσφορές, αποκλειστικά στο IKEA.gr.

Στο πρώτο “κουτάκι” του IKEA Advent Calendar, δηλαδή αυτό της 1ης Δεκεμβρίου, αποκαλύφθηκε το βοηθητικό τραπεζάκι TINGBY με ροδάκια, με -30%, χρησιμοποιώντας απλώς στο καλάθι – στο πεδίο κουπόνι, την κωδική λέξη: Snowball.

Με το πνεύμα των γιορτών να πλησιάζει, η IKEA συνεχίζει να προσφέρει στιγμές χαράς, έμπνευσης και μικρές καθημερινές εκπλήξεις που κάνουν τη διαφορά. Το IKEA Advent Calendar αποτελεί μια πρόσκληση για όλους να μοιραστούν τη ζεστασιά και τη μαγεία των ημερών, ανακαλύπτοντας καθημερινά έναν τρόπο να φέρουν ακόμη περισσότερη θαλπωρή και δημιουργικότητα στο σπίτι τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες το 2026
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
14:41 Λούτσα: Απόγονος της οικογένειας της σοκολατοποιΐας Leonidas ο 24χρονος – Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 29χρονος που τον σκότωσε
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ