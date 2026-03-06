Η «Ημέρα της Γυναίκας» στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σταθερά προσανατολισμένο στην ισότητα χωρίς διακρίσεις και στον ουσιαστικό σεβασμό προς τις γυναίκες.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σήμερα και κάθε μέρα, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην ισότητα χωρίς διακρίσεις και στον ουσιαστικό σεβασμό προς τις γυναίκες.
Στόχος είναι να συνεχίσει να αποτελεί ένα χώρο όπου η διαφορετικότητα μετατρέπεται σε δύναμη και η ισότητα γίνεται καθημερινή πράξη.
