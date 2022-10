Η «Ημέρα των νεκρών» μέσα από τα μάτια του Πάρη Λαλιώτη – Όταν το δικό μας μαύρο επικοινωνεί με το πολύχρωμο

Το Chicago Athenaeum: Μuseum for Architecture and Design σε συνεργασία με το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση «Dia De Los Muertos – The Day of The Dead Exhibition» και μας προσκαλούν στα εγκαίνια την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στο European Centre/Contemporary Space Athens (Μητροπόλεως 74) στις 6 το απόγευμα.

Στην έκθεση αυτή συμμετέχει και ο «δικός μας» Πάρης Λαλιώτης, με ένα έργο το οποίο αποτίει φόρο τιμής στους δικούς του νεκρούς. «Ξεκινώντας να φτιάξω το έργο, κατάλαβα ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρεθεί η σύνδεση, η επικοινωνία» σημειώνει ο Πάρης Λαλιώτης μιλώντας στο pelop.gr και συνεχίζει: «Ήθελα να επικοινωνήσω το δικό μας μαύρο με το πολύχρωμο. Στο έργο απεικονίζονται τα δικά μου αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή, μνημονεύοντάς τα μέσα από τον κώδικα του συγκεκριμένου εθίμου – γιορτής».

Μάλιστα, όπως σημειώνει ο Πάρης Λαλιώτης «η πολυχρωμία μου ταίριαζε πολύ» και συνεχίζει: «Μου ταίριαζε στις πολύχρωμες μνήμες που έζησα μαζί τους. Μου ταίριαζε απόλυτα στα συναισθήματα που έρχονται κάθε φορά που σκαλίζω τις φωτογραφίες τους».

Ο εορτασμός του «Día De Los Muertos» είναι μια ευκαιρία συνάντησης και μνήμης που περιλαμβάνει εκδηλώσεις μέσω των οποίων ο θάνατος αναγνωρίζεται ως μέρος της φυσικής διαδικασίας της ζωής. Η «Ημέρα των Νεκρών» της μεξικανικής παράδοσης έχει επίσης ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Άυλη Κληρονομιά.

Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τους δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο τιμούν αυτή τη βαθιά σημαντική γιορτή μέσα από καλλιτεχνικές εκφράσεις προσωπικής και παγκόσμιας σημασίας.

Καλλιτέχνες από το Μεξικό, την Ιταλία, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α, την Σλοβενία, την Ουκρανία, την Γερμανία και το Λουξεμβούργο παρουσιάζουν έργα τέχνης (δισδιάστατα ή τρισδιάστατα), διαφορετικών μέσων τέχνης και έκφρασης, που εξερευνούν δημιουργικά την ουσία και το συναίσθημα αυτών των παραδοσιακών μεξικανικών αξιών. Οι εικόνες, τα σύμβολα και τα μοτίβα είναι ατελείωτα: μνημεία και αναμνήσεις, βωμοί και ιερά, χάρτινα λάβαρα, λουλούδια, κεριά, άγιοι, αγρυπνίες στους τάφους κ.α.

Συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά είναι: Association of Mexicans of Greece, Benmayor Sharon, Bongiovanni Daniele, Dobrynov Sergey, Funck Thierry, Gleason Dottie, Kira Don Jewel, Kotsifakis Palamidis Arlina, Narkiewicz – Laine Christian, Orsag Katarina, Tchoban Sergey, Tolstikov Taras, Zotali Vivian, Βερούτης Κωνσταντίνος, Βόνη Γιώτα, Γερμανός Νίκος, Δημοπούλου Έλενα, Ζαχαριά Λένα, Καπελιάρη Ράνια, Καραγεωργίου Μαρία, Καραλιάς Ιωάννης, Κιάρα Ρουμιέ, Κοκκίνη Γεωργία, Κονδύλη Αικατερίνη, Κονταρούδης Χρήστος, Λαλιώτης Πάρης, Λουκά Μαίρη, Μανιατάκη Σοφία, Μουζακίτη Φιόνα, Μπίγαλη Μάτα, Μπρουσκομάτης Θεόδωρος, Σκουλάξινου Ηλιάνα, Σκουλούδης Πάνος, Σταματόπουλος Νεκτάριος, Τρεπεκλή Τάνια, Τσίτσελα Κατερίνα, Τσουρή Ολγα-Αικατερίνη, Χουντάλας Γιώργος.

H επιμέλεια της έκθεσης έγινε από τον Ιωάννη Καραλιά, Πρόεδρο του European Centre for Architecture Art, Design and Urban Studies, αρχιτέκτονα, ζωγράφο και ποιητή και τον Christian Narkiewicz-Laine, Πρόεδρο του Chicago Athenaeum: Museum for Architecture and Design, αρχιτέκτονα, κριτικό τέχνη, ζωγράφο και ποιητή.

Για τους τολμηρούς επισκέπτες της έκθεσης, μια ομάδα makeup artists από τη Σχολή Μακιγιάζ FREDDYMAKEUPSTAGE-Freddy Kalobratso θα δώσει με εορταστικό μακιγιάζ το αυθεντικό κλίμα της γιορτής.

Η βραδιά των εγκαινίων θα πλαισιωθεί από ένα Music Duet Live με την Μαρία Ευαγγελάτου (κιθάρα) και με τον Θοδωρή Λυκουρόπουλο (βιολί) και την τεκίλα Jose Cuervo.

Όσοι επιθυμείτε να δείτε την έκθεση αλλά και το έργο του Πάρη Λαλιώτη, έχετε περιθώριο να επισκεφθείτε το European Centre/Contemporary Space Athens έως τις 20 Νοεμβρίου, ενώ η έκθεση είναι ανοικτή από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα.