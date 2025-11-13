Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!

Μέχρι και πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!
13 Νοέ. 2025 23:21
Pelop News

Φέτος όπως γνωστοποιήθηκε νωρίτερα θα πρέπει να καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Η βάση υπολογισμού του Δώρου είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.
Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Πάτρα: Η μία φωτιά έσβησε, η άλλη στον Γλαύκο σε απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση. Μεγάλες οι υλικές ζημιές, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Σφραγίσματα: Η απαγορευμένη επικίνδυνη ουσία, τι ισχύει στην Ευρώπη και άλλες χώρες
23:29 Διακεκριμένοι ομιλητές στο Ετήσιο Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025
23:21 Η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων και γιατί φέτος θα γίνει νωρίτερα!
23:01 Φρικιαστικό εργατικό δυστύχημα, νεκρή γυναίκα στη Λάρισα, μπλέχτηκαν τα μαλλιά της σε ζυμωτήριο!
22:55 Ανησυχητικά τα νέα στοιχεία για τις εκπομπές CO2: Η Γη οδεύει προς καταστροφική άνοδο θερμοκρασίας κατά 2,6°C !
22:45 «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη», η πρώτη ανάρτηση του Έβανς μετά τον τραυματισμό του
22:39 Δύο πιλότοι νεκροί σε συντριβή μαχητικού αεροσκάφους στη Ρωσία
22:28 «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς», μαρτυρία για τον τραυματισμό αστυνομικών στον Άγιο Δημήτριο
22:20 Η κλήρωση του Τζόκερ για 1.000.000
22:14 Πάτρα: «Διπλή» η φωτιά αλλά σε ύφεση, ΦΩΤΟ
22:00 Αίγιο: Ανήλικοι διέρρηξαν παντοπωλείο, αφαίρεσαν 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα!
21:44 «Είναι κάτι που το έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές φορές. Να το βάλει όλο με μια μπουκιά», μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ
21:35 Πάτρα: Φωτιά σε περιοχή του Γλαύκου, επιχειρούν 8 υδροφόρα
21:31 Πυροβολισμοί στον Άγιο Δημήτριο, παρασύρθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, τρεις τραυματίες
21:21 Συντριβή τουρκικού αεροσκάφους στην Κροατία, νεκρός ο πιλότος
21:11 Τρομοκράτες για τις ΗΠΑ ομάδες «Antifa» στην Ευρώπη, δύο στις τέσσερις από την Ελλάδα
21:00 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Οι πιθανές λύσεις για την επέκταση του παρκινγκ
20:48 «Εγκέφαλος» διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων πιάστηκε στην Ελλάδα
20:39 «Μέχρι σήμερα έχουμε στείλει σχεδόν 100.000 ευρώ», νέα μαρτυρία για τον «ιερέα» youtuber
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ