Η ιστορία μας Οδηγός για το Μέλλον μας

Ο εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική ανάμνηση των γεγονότων της εποχής. Είναι μια διαρκής υπενθύμιση της γενναιότητας, της ομοψυχίας και της ακλόνητης θέλησης του Εθνους μας να υπερασπιστεί την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εθνική του αξιοπρέπεια.

Η Αχαΐα πλήρωσε βαρύ τίμημα σε εκείνον τον αγώνα. Η Πάτρα, άλλωστε, υπήρξε μία από τις πρώτες μεγάλες πόλεις που βομβαρδίστηκε από τα ιταλικά αεροπλάνα το πρωί της 28ης Οκτωβρίου. Οι μνήμες των πρώτων αυτών βομβαρδισμών, οι ιστορίες των πολιτών που έτρεχαν στα καταφύγια, η αντοχή και η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι Αχαιοί μπροστά στη μανία του πολέμου, αποτελούν φωτεινό παράδειγμα εθνικής ανθεκτικότητας. Αυτή η ιστορική κληρονομιά, η κληρονομιά της πατριωτικής ευθύνης και της αυτοθυσίας των προγόνων μας, πρέπει να μας καθοδηγεί και κατά την παρούσα πραγματικότητα.

Σήμερα, 85 χρόνια μετά, τα εθνικά θέματα παραμένουν στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η γεωπολιτική αστάθεια, οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη για ενίσχυση της ισχύος μας σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, απαιτούν σύνεση, σχέδιο και εθνική ενότητα.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με σταθερά βήματα και στρατηγική διορατικότητα, εργάζεται αδιάκοπα για την θωράκιση της πατρίδας μας. Με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τις σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και τη διπλωματία, αναβαθμίζουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

Η υλοποίηση του έργου αυτού απαιτεί τη συμβολή όλων μας, της κεντρικής εξουσίας αλλά και της περιφέρειας. Η Αχαΐα, με τη γεωστρατηγική της θέση, το λιμάνι της και την ενεργή επιχειρηματική της κοινότητα, πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Γιατί η οικονομική ανάπτυξη και η γεωπολιτική αναβάθμιση, όπως για παράδειγμα μέσω στρατηγικών επενδύσεων στην ΕΑΣ Αιγίου, οι κινήσεις της χώρας μας για την ενεργειακή θωράκιση, είναι αλληλένδετα στοιχεία, που ενισχύουν την εθνική μας θέση.

Αντλώντας διδάγματα από το Επος του ’40, γίνεται σαφές ότι η ομοψυχία είναι το υπέρτατο όπλο μας. Μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις, οφείλουμε να αφήσουμε κατά μέρος όσα μας χωρίζουν και να εστιάσουμε στο εθνικό συμφέρον. Η 28η Οκτωβρίου μάς καλεί να τιμήσουμε τους ήρωές μας, όχι μόνο με παρελάσεις, αλλά κυρίως με τη δέσμευσή μας για μια ισχυρή, ανεξάρτητη και ευημερούσα Ελλάδα.

Μια Ελλάδα που θα έχει τη φωνή που της αξίζει στον διεθνή χώρο και θα διασφαλίζει ένα ασφαλές και αισιόδοξο μέλλον για τα παιδιά μας, ξεκινώντας από την Πάτρα και την Αχαΐα.

* Ο Ανδρέας Τσώκος είναι πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας.

