Η ιστορική νύχτα για τον νέο υπερσύγχρονο σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας ΦΩΤΟ

Η Πάτρα έζησε χθες μια νύχτα που θα μείνει στην ιστορία της πόλης. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η «Π» βρέθηκε στις νέες εγκαταστάσεις του υπερσύγχρονου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ, όπου η ηρεμία των πρώτων ωρών διακόπτονταν μόνο από τους τελευταίους ελέγχους και τις προετοιμασίες πριν το πρώτο δρομολόγιο.

Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη με έντονα συναισθήματα: εργαζόμενοι, υπεύθυνοι και οι πρώτοι επιβάτες συμμετείχαν σε μια στιγμή που η πόλη περίμενε πάνω από 20 χρόνια. Λίγο μετά τις 2:30 π.μ., το πρώτο λεωφορείο αναχώρησε για Αθήνα με 19 επιβάτες, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας νέας εποχής για τις δημόσιες μεταφορές στην Πάτρα.

Ο νέος σταθμός αποτελεί καρπό δεκαετιών προσμονής και σχεδιασμού. Το παλιό βιομηχανικό κτίριο μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο κόμβο υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας αισθητική, λειτουργικότητα και ασφάλεια.

Χαρακτηρίζεται ως «στολίδι για την Πάτρα», καλύπτοντας μια ανάγκη που η πόλη ένιωθε εδώ και χρόνια και συμβολίζοντας την επιμονή και την αποφασιστικότητα της τοπικής κοινωνίας να αποκτήσει σύγχρονες υποδομές μεταφορών. Οι χώροι αναμονής είναι ευρύχωροι, φωτεινοί και προσβάσιμοι, ενώ οι ειδικές ράμπες και οι διαδρομές για πεζούς εξασφαλίζουν άνετη και ασφαλή κίνηση για όλους. Η είσοδος και η έξοδος των λεωφορείων σχεδιάστηκαν για ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ οι χώροι αποθήκευσης αποσκευών και εμπορευμάτων εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία χωρίς συμφόρηση.

Η ανθρώπινη διάσταση του γεγονότος αναδείχθηκε μέσα από τις δηλώσεις του πρώτου οδηγού, Δημήτρη Πετρούτσου: «Είμαι συγκινημένος και τυχερός που συνδέθηκα επαγγελματικά με αυτό το σημαντικό ορόσημο. Εκπληρώνεται ένα μεγάλο όραμα του προέδρου μας, Ανδρέα Μανωλόπουλου.

Εύχομαι καλά ταξίδια και υγεία σε όλους τους επιβάτες». Ο ελεγκτής των εισιτηρίων Απόστολος Μαντζούτσος, με 26 χρόνια προϋπηρεσίας, χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», προσθέτοντας: «Το περιμέναμε τόσα χρόνια… Είναι κάπως περίεργο το συναίσθημα. Είμαστε όλοι περήφανοι!».

Οι πρώτοι επιβάτες μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό τους. Η Μαρία Παπαδοπούλου δήλωσε: «Είναι καθαρά, άνετα και οργανωμένα. Αισθάνεσαι ότι η πόλη προχωρά». Ο Γιώργος Σταματίου σημείωσε: «Επιτέλους ένα μέρος που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια και άνεση πριν το ταξίδι». Ο νεαρός επιβάτης Αντώνης είπε με χαμόγελο: «Μου αρέσει πολύ η αίσθηση της νέας αρχής. Είναι σαν να ζωντανεύει η πόλη».

Ο Παναγιώτης Αθανασόπουλος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΤΕΛ, τόνισε στην «Π»: «Από σήμερα ο σταθμός δεν ανήκει στο ΚΤΕΛ, αλλά στους χρήστες, στους πολίτες και στους επισκέπτες. Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη κίνηση, ενώ οι ειδικοί χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων διασφαλίζουν ομαλή λειτουργία χωρίς συμφόρηση».

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ

Ωστόσο, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη μετακίνηση των ταξί προς τις νέες εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι ο υπάρχων σταθμός στη Ζαΐμη θα λειτουργεί κανονικά με μειωμένες θέσεις, τονίζοντας προβληματισμό για την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών και των αποσκευών στον νέο χώρο. Το σωματείο υπογραμμίζει ότι οι συνθήκες πρέπει να διασφαλίζουν λειτουργικότητα και ασφάλεια, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Παράλληλα, εκφράστηκε ανησυχία για τη λειτουργία του υπάρχοντος σταθμού ταξί στην οδό Ζαΐμη, ο οποίος προτείνεται να περιοριστεί από 16 σε 8 θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με το σωματείο, θα δυσχεράνει την εξυπηρέτηση των γύρω περιοχών, όπως ξενοδοχειακές μονάδες και κεντρικές επιχειρήσεις.

Οι ιδιοκτήτες ταξί υπογραμμίζουν ότι η νέα ρύθμιση πρέπει να γίνει με προσοχή, ώστε να αποφευχθεί συμφόρηση και ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Το σωματείο τονίζει ότι η πλήρης ένταξη των ταξί στον νέο σταθμό απαιτεί επιπλέον μέριμνα και στενή συνεργασία με τις Αρχές, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής εξυπηρέτηση των πολιτών. Παράλληλα, ζητείται η λήψη μέτρων για σωστή σήμανση και ενημέρωση του κοινού, ώστε οι επιβάτες να προσανατολίζονται εύκολα και να αποφεύγεται κάθε σύγχυση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η κατεύθυνση των λεωφορείων καθώς εξέρχονται από τον νέο σταθμό, έχει ως εξής:

Τα Express προς Αθήνα, κατευθύνονται προς Ηρώων Πολυτεχνείου, Κανελλοπούλου και ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών.

Τα υπόλοιπα δρομολόγια, κατευθύνονται προς Οθωνος Αμαλίας- Καρόλου- Κορίνθου και ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών.

Τα λεωφορεία που επιστρέφουν στην Πάτρα, ακολουθούν τη διαδρομή Αγ. Σοφίας – Αθηνών – Νόρμαν.

