Η Ιταλία αντίπαλος της Εθνικής Γυναικών, δείτε πότε θα γίνει ο μικρός τελικός

Η Ιταλία θα είναι αντίπαλος της Εθνικής μας ομάδας υδατοσφαίρισης των Γυναικών στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, όπου θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο, την Πέμπτη (5/2) στις 19:15.

Η “σέτε ρόζα” ηττήθηκε από την Ολλανδία με 8-4, στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2). Οι “οράνιε” του Ευάγγελου Δουδέση, με βασικό όπλο την άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση, κυριάρχησαν από το ξεκίνημα του αγώνα και διατήρησαν ένα σαφές προβάδισμα στο σκορ μέχρι το φινάλε. Έτσι η Ολλανδία θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, στο μεγάλο τελικό κόντρα στην Ουγγαρία, την Πέμπτη (5/2) στις 21:15.

Θυμίζουμε ότι στη δεύτερη φάση των Ομίλων της διοργάνωσης (Ε’ Όμιλος), η Εθνική μας είχε νικήσει 15-10 την Ιταλία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ (5/2):

19:15 ΕΛΛΑΔΑ – Ιταλία (μικρός τελικός, θέσεις 3η-4η)

21:15 Ολλανδία – Ουγγαρία (Μεγάλος Τελικός, θέσεις 1η-2η)

