Η ήττα του Ορμπαν, νέα αφετηρία για τη Δημοκρατία

Η συντριβή του Ορμπαν στις εκλογές στην Ουγγαρία, είναι μια συντριβή του αυταρχισμού και του λαϊκισμού. Ο Ορμπαν είχε δεσμεύσει τη δημοκρατία στη χώρα του, ελέγχοντας τη Δικαιοσύνη, τα Μέσα Ενημέρωσης, τους θεσμούς και τη ροή του ευρωπαϊκού χρήματος σε ημέτερους. Είχε αλλάξει και τον εκλογικό νόμο ώστε αν και δεύτερος να πάρει περισσότερες έδρες, με μεταφορά ψήφων σε περιφέρειες που υπολόγιζε ότι θα ήταν πρώτος.

Αυτός ο εκλογικός νόμος συνέβαλε στη βαριά ήττα του γιατί ο αντίπαλος του Μαγιάρ πήρε τέτοιο ποσοστό που η υπονόμευση λειτούργησε υπέρ του. Ο Ορμπαν όμως, δεν είχε υποτάξει τη Δημοκρατία μόνο στην Ουγγαρία. Ηταν εκπρόσωπος δύο αυταρχικών ηγετών του Πούτιν και του Τραμπ. Προωθούσε τις εντολές τους, φρέναρε αποφάσεις της ΕΕ, ήταν πρόβλημα.

Η βαριά ήττα του Ορμπαν, οφείλεται στους πολίτες που ενώ θεωρούσαν ότι στην Ουγγαρία τίποτε δεν μπορούσε να αλλάξει, είδαν μια ευκαιρία ανατροπής και πήγαν να ψηφίσουν με συμμετοχή ρεκόρ.

Υπάρχουν μεγάλα διδάγματα από τις εκλογές στην Ουγγαρία. Ο λαϊκισμός κάποια στιγμή ξεμένει, τα ψέματα του δεν αρκούν, η αλήθεια θα επιβληθεί. Και οι χειρισμοί χειραγώγησης έχουν και αυτοί ένα όριο. Ακόμη ο λαϊκισμός δεν μπορεί να στηριχθεί από εξωτερικούς παράγοντες. Ο Πούτιν είχε επέμβει υπέτρ του Ορμπαν με βροχή από fake news και ο Τραμπ έστειλε τον αντιπρόεδρο του Βανς, ενώ ο ίδιος ζήτησε να ψηφιστεί ο Ορμπαν. Εχασαν όλοι μαζί, με τον Ορμπαν να τους λέει: Εγώ έκανα ό,τι μου λέγατε και το πλήρωσα.

Το ενδιαφέρον είναι τώρα στη συνέχεια. Στην Ευρώπη υπάρχει το μήνυμα «όχι στον λαϊκισμό και τους εκπροσώπους του». Η Δημοκρατία θα δυναμώσει. Οι δυνάμεις που την εκφράζουν θα διορθώσουν τις δικές τους αδυναμίες. Οι εκλογές στην Ουγγαρία μπορούν να είναι μια νέα αφετηρία για καλύτερη Δημοκρατία στη δική μας ήπειρο αλλά και στις ΗΠΑ, όπου ο τραμπισμός βουλιάζει.

