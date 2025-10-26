Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026

Η JP Morgan επισημαίνει πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν το χρυσό προς τα πάνω.

Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026
26 Οκτ. 2025 21:41
Pelop News

Η ισχυρή ζήτηση και η οικονομική αβεβαιότητα άνοιξαν για τον χρυσό ένα ευρύ μονοπάτι ανόδου το τελευταίο διάστημα, με πληθώρα αναλυτών να προβλέπει περαιτέρω άνοδο στον ορίζοντα. Μια τολμηρή πρόβλεψη για το πολύτιμο μέταλλο κάνει και η JP Morgan. Σύμφωνα με το Coin Bureau, η τράπεζα προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5.056 δολάρια ανά ουγγιά το επόμενο έτος. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην ισχυρή ζήτηση των επενδυτών, τις συνεχιζόμενες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις.

Η JP Morgan επισημαίνει πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν το χρυσό προς τα πάνω.

Πρώτον, η ζήτηση των επενδυτών παραμένει ισχυρή. Πολλοί επενδυτές θεωρούν το χρυσό ως ένα ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας. Όταν οι αγορές είναι αβέβαιες, ο χρυσός συχνά προσελκύει μεγαλύτερη προσοχή.

Δεύτερον, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσθέτουν χρυσό στα αποθέματά τους. Αυτό διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και υποστηρίζει τις υψηλότερες τιμές

Τέλος, οι οικονομικές ανησυχίες παίζουν ρόλο. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι αποφάσεις για τα επιτόκια επηρεάζουν τις τιμές του χρυσού. Η JP Morgan αναμένει ορισμένες μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Ιστορικά, τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν τον χρυσό πιο ελκυστικό ως επένδυση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί δίνουν στην JP Morgan μια αισιόδοξη προοπτική για τον χρυσό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:27 Σημαντικές αλλαγές στις συναλλαγές από τον Νοέμβριο – Υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα
22:11 Ευρωβαρόμετρο 2025: Οι Έλληνες προτιμούν τα social media ως πηγή ενημέρωσης
21:53 Τα συνοικέσια επιστρέφουν στην εποχή της ψηφιακής μοναξιάς
21:41 Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026
21:31 Ηράκλειο: Άγριος καβγάς μεταξύ γυναικών στο λιμάνι με μία 56χρονη να καταλήγει στο νοσοκομείο
21:19 Γυναίκα είχε καθίσει στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την απομάκρυναν
21:08 Σεβίλλη: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της τοπικής κυβέρνησης που καθυστερούσε να ενημερώσει γυναίκες για ύποπτα αποτελέσματα μαστογραφιών
20:59 Χανιά: Πυροβολισμοί στην γιορτή κάστανου στην Κίσσαμο – Ένας νεκρός
20:51 Ξύλο, διακοπή και τραυματίες στο Πάτρα 2005 – ΑΕ Αιγίου
20:47 Τι «κακό» για την υγεία σημαίνει ο μεσημεριανός ύπνος – Ποια ηλικία αφορά περισσότερο
20:38 Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε μετά από κατανάλωση αλκοόλ
20:29 Κυρίαρχη η Ρεάλ στο «Clasico», 2-1 τη Μπαρτσελόνα
20:16 Πάνος Ρούτσι: «Φοβάμαι ότι θα σβήσουν τα ονόματα – Θα είμαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα»
20:08 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος – Εννέα άτομα έχουν προφυλακιστεί
20:00 Πατρινό το πρώτο ελληνικό ουίσκι – Οι «Whisky Friends» εμφιάλωσαν τα πρώτα μπουκάλια
19:51 Η Μοσάντ αποκαλύπτει διεθνές δίκτυο τρομοκρατίας με ιρανικούς δεσμούς και δράση σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία
19:42 Καζακόπουλος: «Πολύ καλή εικόνα, μπράβο στους παίκτες μου»
19:39 Επίθεση σε 30χρονο στον Ωρωπό: «Μπήκαν στο κομμωτήριο και άρχισαν να τον χτυπάνε με σφυριά»
19:33 Πρώτη ήττα για την Παναχαϊκή στη NL 2
19:28 Έπιασαν 55χρονο με καταδίκη για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ