Η JP Morgan εκτιμά άλμα του χρυσού άνω των $5.000 το 2026

Η ισχυρή ζήτηση και η οικονομική αβεβαιότητα άνοιξαν για τον χρυσό ένα ευρύ μονοπάτι ανόδου το τελευταίο διάστημα, με πληθώρα αναλυτών να προβλέπει περαιτέρω άνοδο στον ορίζοντα. Μια τολμηρή πρόβλεψη για το πολύτιμο μέταλλο κάνει και η JP Morgan. Σύμφωνα με το Coin Bureau, η τράπεζα προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5.056 δολάρια ανά ουγγιά το επόμενο έτος. Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην ισχυρή ζήτηση των επενδυτών, τις συνεχιζόμενες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις παγκόσμιες οικονομικές τάσεις.

Η JP Morgan επισημαίνει πολλούς παράγοντες που θα μπορούσαν να ωθήσουν το χρυσό προς τα πάνω.

Πρώτον, η ζήτηση των επενδυτών παραμένει ισχυρή. Πολλοί επενδυτές θεωρούν το χρυσό ως ένα ασφαλές μέσο αποθήκευσης αξίας. Όταν οι αγορές είναι αβέβαιες, ο χρυσός συχνά προσελκύει μεγαλύτερη προσοχή.

Δεύτερον, οι κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν να αγοράζουν χρυσό. Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσθέτουν χρυσό στα αποθέματά τους. Αυτό διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα και υποστηρίζει τις υψηλότερες τιμές

Τέλος, οι οικονομικές ανησυχίες παίζουν ρόλο. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και οι αποφάσεις για τα επιτόκια επηρεάζουν τις τιμές του χρυσού. Η JP Morgan αναμένει ορισμένες μειώσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Ιστορικά, τα χαμηλότερα επιτόκια καθιστούν τον χρυσό πιο ελκυστικό ως επένδυση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί δίνουν στην JP Morgan μια αισιόδοξη προοπτική για τον χρυσό.

