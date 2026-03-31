Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει την καυστική κωμωδία «ΜΙΛΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ» σε σκηνοθεσία Μίλτου Νίκα την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, στις 9:15 το βράδυ στο θέατρο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ+.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο έργο του Νικολάι Άλντο «Η κυρία και ο υπάλληλος» και ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα φέτος τον Μάρτιο στο θέατρο Επίκεντρο+. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό (με σειρά προτεραιότητας).

Λίγα λόγια για το έργο

Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο… Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα; Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία ; Ή μήπως η συνείδησή του;

Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της.

Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Μια κωμωδία-σάτιρα που σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας – Ίλια Ράγκου

Παίζουν: Χριστίνα Μπακαστάθη, Παλαιολόγος Χαλίδας

