Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5

Η επέλαση της κακοκαιρίας «Adel» συνεχίζεται στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι έντονες βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει σειρά προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι περιοχές της Κέρκυρας και της Αιτωλοακαρνανίας δέχθηκαν ισχυρά πλήγματα από τα φαινόμενα, ενώ η επιδείνωση αναμένεται να συνεχιστεί.

Προειδοποίηση για 7 περιοχές – Η νέα ανάρτηση Τσατραφύλλια

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για ιδιαίτερα επικίνδυνα φαινόμενα έως το πρωί της Παρασκευής. Σε χάρτη που δημοσίευσε, επισημαίνει ότι στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν:

Ιόνιο

Αιτωλοακαρνανία

Δυτική & Νότια Πελοπόννησος

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

«Προσοχή για έντονα φαινόμενα σε 7 περιοχές από τώρα μέχρι αύριο το πρωί…», τονίζει στην ανάρτησή του.

«Πνίγηκαν» τα Πράμαντα Ιωαννίνων – Υψηλά ύψη βροχής

Η Δυτική Ελλάδα επηρεάστηκε έντονα από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης, με τα Πράμαντα Ιωαννίνων να καταγράφουν σημαντικές υπερχειλίσεις.

Σύμφωνα με το meteo.gr / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ύψος βροχής:

ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 4 σταθμούς

ξεπέρασε τα 80 χιλιοστά σε 11 σταθμούς

ξεπέρασε τα 60 χιλιοστά σε 22 σταθμούς

Οι μετεωρολογικοί χάρτες δείχνουν εκτεταμένη δραστηριότητα και μεγάλη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Καιρός σήμερα: Περιοχές με ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα

Για σήμερα Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να εντοπίζονται:

στα νησιά του Ιονίου

την Ήπειρο

τη Δυτική & Κεντρική Στερεά

τη Δυτική & Νότια Πελοπόννησο

την Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία

τη Θράκη

Χαλαζοπτώσεις και πολύ ενισχυμένοι άνεμοι έως 7–8 μποφόρ αναμένονται στα πελάγη. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Ανά περιοχή – Αναλυτική πρόγνωση

Ακολουθούν αναλυτικά οι προβλέψεις για Αττική, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία–Θράκη, Ιόνιο–Ήπειρο–Δυτική Στερεά–Πελοπόννησο, Θεσσαλία–Ανατολική Στερεά–Εύβοια, Κυκλάδες–Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους να κυριαρχούν.

Το “σκληρό” μέτωπο της Παρασκευής

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με τις ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες να εντοπίζονται:

στο Ανατολικό Αιγαίο

τα Δωδεκάνησα

τη Δυτική Ελλάδα έως τις πρωινές ώρες

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Στερεάς.

Προειδοποιήσεις για χαλάζι μεγάλου μεγέθους

Οι μετεωρολογικοί χάρτες δείχνουν υψηλή πιθανότητα χαλαζοπτώσεων άνω των δύο εκατοστών, ενώ σε αρκετές περιοχές προβλέπονται «μεγάλες ποσότητες» χαλαζιού.

Κατηγορία 5 – Ακραία φαινόμενα

Το meteo.gr κατατάσσει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην κατηγορία 5, τη μέγιστη βαθμίδα έντασης, που αφορά ακραία φαινόμενα με σημαντικό κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

