Η «Καλαμάτα» στην κορυφή του κόσμου: Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου Νο1 διεθνώς για τον Νοέμβριο

Η Καλαμάτα ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο και μάλιστα με πατρινή υπογραφή. Πώς; Η εμβληματική τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου, αφιερωμένη στη Μαρία Κάλλας και φιλοτεχνημένη στην πρόσοψη του κτηρίου Παπαδημητρίου, αναδείχθηκε η καλύτερη τοιχογραφία παγκοσμίως για τον Νοέμβριο του 2025, μέσα από την ψηφοφορία του Street Art Cities – της μεγαλύτερης διεθνούς πλατφόρμας για την τέχνη στον δημόσιο χώρο.

Η διάκριση αυτή σφραγίστηκε ύστερα από τη μαζική συμμετοχή του κοινού από όλο τον κόσμο και συνοδεύτηκε από τη δημόσια συγκίνηση του ίδιου του δημιουργού: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που στηρίξατε, ψηφίσατε, μοιραστήκατε και αγκαλιάσατε αυτό το έργο από την πρώτη στιγμή. Αυτό το αποτέλεσμα ανήκει σε όλους μας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κλεομένης Κωστόπουλος.

Η μορφή της Μαρίας Κάλλας, τοποθετημένη μέσα σε ένα ονειρικό, φυσικό τοπίο, δεσπόζει πλέον στον αστικό ιστό της Καλαμάτας. Κλαδιά που ανοίγονται σαν φτερά, πουλιά που μοιάζουν να αιωρούνται γύρω της και καρποί που «φυτρώνουν» στο φόρεμά της συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο εικαστικό αφήγημα. Ένα έργο που συνδέει τη φωνή, τη φύση, τη γη και τη μνήμη ενός τόπου που ζει από την καλλιέργεια, το φως και την ανοιχτότητα.

Ο ίδιος ο δημιουργός είχε περιγράψει εξαρχής το έργο ως μια τοιχογραφία που «θέλει να κάνει τον κόσμο να κοιτάζει ψηλά». Και τελικά το πέτυχε – όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά. Η «Καλαμάτα» δεν λειτουργεί ως απλή εικόνα στον τοίχο, αλλά ως κάλεσμα για στάση, παρατήρηση και στοχασμό. Η Κάλλας δεν παρουσιάζεται ως είδωλο, αλλά ως σύμβολο δύναμης, φωνής και μεταμόρφωσης μέσα στο σύγχρονο αστικό τοπίο.

Η παγκόσμια πρωτιά στο Street Art Cities επιβεβαιώνει όχι μόνο την τεχνική αρτιότητα του έργου, αλλά και τη σταθερή πορεία του Πατρινού καλλιτέχνη στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυναμική του ArtWalk, του φεστιβάλ που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την οπτική ταυτότητα της Πάτρας και πλέον λειτουργεί ως εξαγώγιμο πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η τοιχογραφία της Καλαμάτας λειτουργεί ήδη ως νέο τοπόσημο για την πόλη και ταυτόχρονα ως πρεσβευτής της ελληνικής street art στο εξωτερικό. Ένα έργο που ξεκίνησε από έναν τοίχο και κατάφερε να σταθεί στην κορυφή του κόσμου, αποδεικνύοντας πως η δημόσια τέχνη, όταν είναι αληθινή, μπορεί να ενώσει κοινότητες, να ανοίξει διαλόγους και να σηκώσει – όπως είπε και ο δημιουργός – «το βλέμμα μιας χώρας λίγο πιο ψηλά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



