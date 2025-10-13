Η Καλλιμάνη ξέσπασε κατά θαμώνα

Το εν λόγω βίντεο προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1310.2025) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μάλιστα η Ελένη Χατζίδου θέλησε να σχολιάσει όσα έγιναν με τη συνάδελφό της.

Η Καλλιμάνη ξέσπασε κατά θαμώνα
13 Οκτ. 2025 12:16
Pelop News

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη. Ενώ η τραγουδίστρια είχε ανοίξει «διάλογο» με τους θαμώνες του μαγαζιού, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν μία μαντινάδα, δέχτηκε μία αισχρή ρατσιστική επίθεση.

Η γνωστή τραγουδίστρια άκουσε σοκαρισμένη τις υβριστικές εκφράσεις του άντρα αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία της και του απάντησε με ανάλογα… γαλλικά. Ταυτόχρονα, η Ιουλία Καλλιμάνη του ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο και συνέχισε απτόητη το πρόγραμμά της.

«Και σε παίρνουν π@@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άγνωστος άντρας στην ερμηνεύτρια, προκαλώντας της μεγάλη έκπληξη.

Όμως δίχως να χάσει την ψυχραιμία της απάντησε με ανάλογο τρόπο λέγοντας του: «Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@@@@@@@ λέω εγώ από τον κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα π@@@@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Το εν λόγω βίντεο προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1310.2025) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μάλιστα η Ελένη Χατζίδου θέλησε να σχολιάσει όσα έγιναν με τη συνάδελφό της.

«Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δε μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία, αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Το ευχαριστήθηκα γιατί έχω ζήσει και εποχές που έβγαινα στα μαγαζιά και συγκεκριμένοι θαμώνες από κάτω μας έκαναν με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσουμε άσχημα και ακόμη και οι επιχειρηματίες ερχόταν και έλεγε ότι δε μπορείς να πειράξεις τον συγκεκριμένο θαμώνα γιατί αφήνει λεφτά στο μαγαζί. Γι’ αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ