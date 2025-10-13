Η Καλλιμάνη ξέσπασε κατά θαμώνα

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη. Ενώ η τραγουδίστρια είχε ανοίξει «διάλογο» με τους θαμώνες του μαγαζιού, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ερμηνεύσουν μία μαντινάδα, δέχτηκε μία αισχρή ρατσιστική επίθεση.

Η γνωστή τραγουδίστρια άκουσε σοκαρισμένη τις υβριστικές εκφράσεις του άντρα αλλά δεν έχασε την ψυχραιμία της και του απάντησε με ανάλογα… γαλλικά. Ταυτόχρονα, η Ιουλία Καλλιμάνη του ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο και συνέχισε απτόητη το πρόγραμμά της.

«Και σε παίρνουν π@@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άγνωστος άντρας στην ερμηνεύτρια, προκαλώντας της μεγάλη έκπληξη.

Όμως δίχως να χάσει την ψυχραιμία της απάντησε με ανάλογο τρόπο λέγοντας του: «Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@@@@@@@ λέω εγώ από τον κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα π@@@@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».

Το εν λόγω βίντεο προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (1310.2025) στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μάλιστα η Ελένη Χατζίδου θέλησε να σχολιάσει όσα έγιναν με τη συνάδελφό της.

«Εγώ το ευχαριστήθηκα. Δε μου άρεσε που απάντησε στην ίδια γλώσσα και έπεσε στο επίπεδο του συγκεκριμένου η Ιουλία, αλλά αφού αυτό ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Το ευχαριστήθηκα γιατί έχω ζήσει και εποχές που έβγαινα στα μαγαζιά και συγκεκριμένοι θαμώνες από κάτω μας έκαναν με οποιονδήποτε τρόπο να νιώσουμε άσχημα και ακόμη και οι επιχειρηματίες ερχόταν και έλεγε ότι δε μπορείς να πειράξεις τον συγκεκριμένο θαμώνα γιατί αφήνει λεφτά στο μαγαζί. Γι’ αυτό το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ», εξομολογήθηκε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια.

