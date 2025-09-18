Η Kärcher στηρίζει τις δράσεις της Πολιτιστικής Εταιρείας και του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Mataroa Street Contest

18 Σεπ. 2025 14:41
Η Kärcher Ελλάδος, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των λύσεων καθαρισμού, συμμετείχε ενεργά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις δράσεις της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στο Mataroa Street Contest, μια πρωτοβουλία που συνδύασε τον πολιτισμό, την τέχνη και τη φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της δράσης, που πραγματοποιήθηκε σε όλο το παραλιακό μέτωπο:

  • απομακρύνθηκε η οπτική ρύπανση σε επιλεγμένα σημεία με τη συνεργασία της Kärcher,
  • επιμελήθηκε και βάφτηκε μέρος των επιφανειών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης,
  • αποκαταστάθηκαν και φροντίστηκαν τα παγκάκια της Νέας Παραλίας με ιδιωτική πρωτοβουλία μελών της Πολιτιστικής Εταιρείας.

Οι δράσεις του Mataroa Street Contest κορυφώθηκαν με την έκθεση graffiti στις 12 Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες του δρόμου να αναδείξουν τη δημιουργικότητά τους και να φέρουν την τέχνη σε ανοιχτό διάλογο με την πόλη και τους πολίτες της.

Η συμμετοχή της Kärcher ενίσχυσε τον στόχο της πρωτοβουλίας: να αναδειχθεί η Νέα Παραλία και το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης ως ζωντανός, καθαρός και δημιουργικός χώρος, όπου ο «πολιτισμός της καθημερινότητας» συναντά τη φροντίδα του δημόσιου χώρου και την τέχνη στον αστικό ιστό.

Ο κ. Λάζαρος Φραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της Kärcher Ελλάδος, ανέφερε:

«Η συνεργασία μας με την Πολιτιστική Εταιρεία και τον Δήμο Θεσσαλονίκης έδειξε στην πράξη πώς μπορούμε όλοι μαζί να προστατεύουμε και να αναβαθμίζουμε τον δημόσιο χώρο. Για εμάς στην Kärcher, η καθαριότητα δεν είναι μόνο τεχνολογία, είναι σεβασμός στην καθημερινότητα των πολιτών και επένδυση στην ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό».

Η Kärcher Greece, για πάνω από 30 χρόνια που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, προσφέρει λύσεις για κάθε δύσκολη εργασία καθαρισμού, μέσα από μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας. Ο απόλυτος ειδικός σε συστήματα Επαγγελματικού & Οικιακού Εξοπλισμού Καθαριότητας, συνεχίζει να εξελίσσει τόσο τα προϊόντα της, όσο και να βρίσκεται δίπλα στις απαιτητικές ανάγκες καθαριότητας των καταναλωτών.

