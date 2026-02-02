Η «καθαρή» ήττα της Ολυμπιάδας φέρνει σε κίνδυνο την τετράδα

02 Φεβ. 2026 11:53
Pelop News

Σε κίνδυνο έχει μπει η παρουσία της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας στα play-offs γιατί μετά την κακή εμφάνιση που έκανε ηττήθηκε εντός έδρας με 3-0 (25-14, 25-12, 26-24) σετ από το Παγκράτι για την 15η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και έχασε έδαφος για την τετράδα.

Η πατρινή ομάδα μπορεί να μένει στην πρώτη τετράδα, όμως το Παγκράτι πλησίασε στους -2 την ώρα που ο ΑΟ Αιγιαλεων νίκησε και πλέον είναι μόνο του στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Πλέον η Ολυμπιάδα που έπεσε στην 4η θέση, έχει δυο ομάδες σε απόσταση αναπνοής, την ΑΕΚ και το Παγκράτι και δεν πρέπει να έχει άλλες απώλειες αν θέλει να είναι στα play-offs ανόδου.
Στα του αγώνα, οι πορτοκαλί είχαν σοβαρά προβλήματα στα δυο πρώτα σετ, κακή υποδοχή, καλή ανάπτυξη και λάθος επιλογές στην επίθεση με αποτέλεσμα το Παγκράτι που είχε πολύ καλό μπλοκ να παίρνει προβάδισμα γρήγορα και στα δυο σετ με αποτέλεσμα να προηγηθεί άνετα με 2-0.
Στο τρίτο σετ, η ομάδα του Δαρείου μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 6-0, αλλά το Παγκράτι αντέδρασε και ισοφάρισε σε 7-7, με το σετ να γίνεται ντέρμπι, όπου η Αθηναϊκή ομάδα ήταν καλύτερη και πήρε το σετ και μαζί τη νίκη με 3-0.
«ΚΑΚΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ»
Καθόλου ικανοποιημένος μετά το τέλος του αγώνα δεν ήταν ο προπονητής της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας Ακης Δαρείος ο οποίος τόνισε: «Κάναμε κάκιστη εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που το ήθελε περισσότερο και νίκησε δίκαια. Είμαστε καιρό που είμαστε εκτός ρυθμού και θα πρέπει να συνέλθουμε αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τον στόχο της τετράδας».

