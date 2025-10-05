Η Κίνα εγκαινίασε την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου με εστιατόριο στα σύννεφα ΒΙΝΤΕΟ

Η εντυπωσιακή γέφυρα του Χουατζιάνγκ υψώνεται 2.050 πόδια πάνω από τον ποταμό και εκτείνεται σε μήκος 4.600 ποδιών, προσφέροντας πανοραμική θέα σε ένα από τα πιο θεαματικά τοπία της Κίνας – το λεγόμενο «earth crack», το μεγάλο φυσικό φαράγγι της επαρχίας Guizhou.

Η Κίνα εγκαινίασε την ψηλότερη γέφυρα του κόσμου με εστιατόριο στα σύννεφα ΒΙΝΤΕΟ
05 Οκτ. 2025 23:54
Pelop News

Η Κίνα παρουσίασε επίσημα τη νέα γέφυρα του μεγάλου φαραγγιού Χουατζιάνγκ, το υψηλότερο οδικό πέρασμα στον κόσμο, το οποίο ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Το έργο, εκτός από μηχανικό επίτευγμα, μετατρέπεται σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό, καθώς διαθέτει εστιατόριο στην κορυφή, γυάλινο διάδρομο και καταρράκτη στην άκρη του φαραγγιού.

Πέρα από τον συμβολισμό της τεχνολογικής υπεροχής, η γέφυρα μειώνει τη διάρκεια ενός ταξιδιού που απαιτούσε δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, διευκολύνοντας σημαντικά τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών σε μια περιοχή γνωστή για το δύσβατο ανάγλυφό της.

Ωστόσο, το έργο δεν περιορίζεται στη λειτουργικότητα. Στην κορυφή, σε ύψος 2.600 ποδιών, λειτουργεί εστιατόριο με πανοραμική θέα, ενώ ολόκληρη η γέφυρα έχει σχεδιαστεί ως θεματικό πάρκο. Οι επισκέπτες μπορούν να περπατήσουν σε γυάλινο διάδρομο, να χρησιμοποιήσουν έναν διαφανή ανελκυστήρα υψηλής ταχύτητας ή να κάνουν bungee jumping πάνω από το φαράγγι. Ένας τεχνητός καταρράκτης στην άκρη της γέφυρας συμπληρώνει το εντυπωσιακό θέαμα.

Η κατασκευή της γέφυρας εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο υποδομών της Κίνας, που στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών όπως η Guizhou, περίπου 1.300 χιλιόμετρα δυτικά της Σενζέν. Οι αρχές εκτιμούν ότι το έργο θα αποτελέσει καταλύτη για τον τουρισμό και τις τοπικές μεταφορές, αναδεικνύοντας τη γέφυρα σε νέο σύμβολο της σύγχρονης κινεζικής μηχανικής.

Η γέφυρα Χουατζιάνγκ Γκραν Κάνυον είναι γέφυρα ανάρτησης συνολικού μήκους 2.890 μέτρων. Οι μεταλλικές δοκοί της ζυγίζουν 22.000 τόνους – όσο περίπου τρεις Πύργοι του Άιφελ – ενώ ο σχεδιασμός της βασίζεται σε προηγμένα υλικά αντοχής και αεροδυναμικής σταθερότητας, επιτρέποντας τη χρήση της ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
