Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιοποίηση βίντεο από την επιχείρηση εξάρθρωσης παρακλαδιών της αποκαλούμενης εγκληματικής οργάνωσης “Vračarski clan” προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη και ο διαιτητής της Euroleague Ούρος Νίκολιτς, στο διαμέρισμά του στο Βελιγράδι, όπου εντοπίστηκαν 250.000 ευρώ σε μετρητά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Διεύθυνση Εγκληματικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Europol, τις ισπανικές αρχές και άλλες υπηρεσίες, προχώρησαν στη σύλληψη 10 ατόμων στο Βελιγράδι και το Σάμπατς, ενώ ακόμη τρεις συνελήφθησαν στο εξωτερικό.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο 40χρονος διαιτητής Ούρος Νίκολιτς, γνωστός από τη δραστηριότητά του στην ABA League και τη Euroleague, γεγονός που έχει προκαλέσει σεισμό στον αθλητικό χώρο.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τις εφόδους και τις έρευνες σε 22 τοποθεσίες, όπου κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε ξένο νόμισμα, πολυτελή ρολόγια και οχήματα, δεκάδες κρυπτογραφημένα τηλέφωνα και πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης κρατών-μελών της Ε.Ε.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της σερβικής αστυνομίας:

Η εγκληματική οργάνωση “Vračarci”

Όπως μεταδίδουν τα σερβικά ΜΜΕ, η “Vračarski clan” θεωρείται μία από τις πιο σκληρές εγκληματικές οργανώσεις της Σερβίας, με φερόμενους εγκεφάλους τους Nikola Vušović (κρατούμενο στη Γερμανία) και Uroš Piperski (κρατούμενο στην Πορτογαλία). Και οι δύο αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας, με τη δίκη τους να εκκρεμεί στο Ειδικό Τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Βελιγράδι.

Η δικογραφία αποδίδει στην οργάνωση σειρά ανθρωποκτονιών και απόπειρων μεταξύ 2018 και 2021, ενώ μέλη συνδεδεμένων ομάδων κατηγορούνται για τη δολοφονία του K.V. τον Ιούνιο του 2020, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έναν μήνα αργότερα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πλήρες δίκτυο συνεργών και τις διαδρομές των χρημάτων που συνδέονται με τη δράση της οργάνωσης.

