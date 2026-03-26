Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο για το Snapchat και ανεβάζει την πίεση στις πλατφόρμες ενηλίκων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο μικροσκόπιο το Snapchat, ξεκινώντας επίσημη διαδικασία έρευνας για το κατά πόσο η πλατφόρμα προστατεύει επαρκώς τους ανηλίκους, όπως απαιτεί ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Σύμφωνα με την Κομισιόν, υπάρχουν υποψίες ότι η υπηρεσία δεν διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η έρευνα εστιάζει σε κινδύνους όπως η προσέγγιση ανηλίκων από χρήστες με κακόβουλες προθέσεις, η πιθανή έκθεσή τους σε παράνομες πωλήσεις προϊόντων όπως ναρκωτικά, αλκοόλ, ηλεκτρονικά τσιγάρα και vapes, αλλά και στο αν η πλατφόρμα διαθέτει αξιόπιστα εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας. Η Επιτροπή εξετάζει ακόμη τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του λογαριασμού, τη λειτουργία εύρεσης φίλων, τις ειδοποιήσεις και γενικότερα το κατά πόσο τα εργαλεία ελέγχου περιεχομένου και σχεδιασμού του Snapchat λειτουργούν με τρόπο που περιορίζει πραγματικά τους κινδύνους για ανήλικους χρήστες.

Η αρμόδια εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χάνα Βιρκούνεν, δήλωσε ότι το Snapchat «δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει» πως ο DSA επιβάλλει υψηλά πρότυπα ασφαλείας για όλους τους χρήστες, ιδίως για τα παιδιά. Η Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι από εδώ και πέρα θα προχωρήσει σε βαθύτερη διερεύνηση, με αιτήματα παροχής πληροφοριών, πιθανές συνεντεύξεις, αλλά και επιθεωρήσεις, εφόσον χρειαστεί.

Στο κάδρο και τέσσερις πλατφόρμες ενηλίκων

Την ίδια ημέρα, η Κομισιόν ανακοίνωσε επίσης ότι διαπίστωσε προκαταρκτικά πως οι πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos παραβιάζουν τον DSA, επειδή δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εμποδίσουν την πρόσβαση ανηλίκων σε πορνογραφικό περιεχόμενο. Η βασική αιχμή αφορά και εδώ την ανεπαρκή επαλήθευση ηλικίας, με την Επιτροπή να υπογραμμίζει ότι ένα απλό κλικ τύπου «είμαι άνω των 18» δεν συνιστά αποτελεσματική προστασία.

Οι τέσσερις πλατφόρμες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν τον φάκελο και να απαντήσουν γραπτώς στα προκαταρκτικά ευρήματα. Αν η Επιτροπή καταλήξει οριστικά σε διαπίστωση μη συμμόρφωσης, μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε παρόχου, καθώς και περιοδικές χρηματικές ποινές.

Η υπόθεση δείχνει ότι οι Βρυξέλλες περνούν πλέον σε πιο επιθετική εφαρμογή του DSA σε θέματα προστασίας ανηλίκων, ειδικά σε πλατφόρμες με μεγάλη απήχηση στους νέους ή σε υπηρεσίες όπου το ρίσκο έκθεσης σε ακατάλληλο περιεχόμενο θεωρείται αυξημένο. Αυτή είναι η σαφής κατεύθυνση που προκύπτει από τις δύο παράλληλες ανακοινώσεις της Επιτροπής.

