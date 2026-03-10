Η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και μέτρα για χαμηλότερους λογαριασμούς

Τις πρώτες κατευθύνσεις του νέου ευρωπαϊκού σχεδίου για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάζοντας στο επίκεντρο τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια, την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων και παρεμβάσεις που μπορούν να ελαφρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Στο σκέλος των επενδύσεων, η Κομισιόν υιοθέτησε νέα Στρατηγική Επενδύσεων στην Καθαρή Ενέργεια, εκτιμώντας ότι για τη μετάβαση θα απαιτηθούν περίπου 660 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2030 και 695 δισ. ευρώ τον χρόνο την περίοδο 2031-2040. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, με εργαλεία όπως η τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων από έργα καθαρής ενέργειας και η αξιοποίηση υβριδικών ομολόγων. Παράλληλα, ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχεδιάζει χρηματοδότηση άνω των 75 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία για τη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης.

Ξεχωριστή θέση στο νέο ενεργειακό οπλοστάσιο καταλαμβάνουν οι μικροί αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι γνωστοί SMRs. Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τους SMRs υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2026 και στοχεύει να επιταχύνει την ανάπτυξη και εγκατάστασή τους στην Ευρώπη, με στόχο τα πρώτα έργα να τεθούν σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστη καθαρή ενέργεια, να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια και να στηρίξουν βιομηχανίες με υψηλές ανάγκες κατανάλωσης. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις μιλούν για συνολική ισχύ 17 έως 53 GW στην ΕΕ έως το 2050.

Η Επιτροπή συνδέει άμεσα αυτή τη στρατηγική και με τη μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Στο σχετικό πακέτο αναφέρεται ότι οι SMRs μπορούν μακροπρόθεσμα να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση αερίου, ενώ εξετάζεται και πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 200 εκατ. ευρώ μέσω του InvestEU έως το 2028 για την υποστήριξη των πρώτων εμπορικών μονάδων καινοτόμων πυρηνικών τεχνολογιών στην ΕΕ.

Στο επίπεδο των λογαριασμών, η Κομισιόν επαναφέρει μέτρα που στηρίζονται κυρίως στις αποφάσεις των κρατών-μελών. Όπως αναφέρει, οι χώρες της ΕΕ μπορούν ήδη να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρισμού περιορίζοντας φόρους και λοιπές χρεώσεις στους λογαριασμούς, κάνοντας πιο αποδοτικές τις δικτυακές χρεώσεις και διευκολύνοντας την αλλαγή παρόχου από τους καταναλωτές. Σε εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής για την ενέργεια των πολιτών εκτιμάται ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να μειώσει τους λογαριασμούς των πολιτών έως και κατά 14%, ή περίπου κατά 200 ευρώ τον χρόνο κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, η Επιτροπή επιμένει ότι η πιο σταθερή απάντηση στις αναταράξεις των τιμών είναι η επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών, των δικτύων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο του σχεδίου για προσιτή ενέργεια, υποστηρίζει ότι η βαθύτερη ενοποίηση της ενεργειακής αγοράς, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και η ταχύτερη αδειοδότηση έργων μπορούν να περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις πιο μόνιμα και όχι μόνο σε έκτακτη βάση.

