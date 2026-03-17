Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές

Το σχέδιο δίνει έμφαση στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, στις οικογένειες, στα άτομα με αναπηρία και στις επιχειρήσεις έως 9 εργαζομένων, ενώ οι πρώτες δράσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

17 Μαρ. 2026 18:40
Pelop News

Η κυβέρνηση παρουσίασε δέσμη 25 παρεμβάσεων ύψους 5,3 δισ. ευρώ μέσω του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, το πακέτο μπορεί να καλύψει περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Οι βασικές δράσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων, την κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, ανέγερση 2.350 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως 100 ευρώ τον χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και παρεμβάσεις όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, συρμοί μετρό και social leasing για ηλεκτρικά οχήματα.

Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι

Η στήριξη, όπως ανέφερε η κυβέρνηση, θα κατευθυνθεί κυρίως σε νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από το κόστος ενέργειας και μεταφορών, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε οικογένειες, σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία, σε όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή ή μεταφορική φτώχεια, αλλά και σε επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Πότε ξεκινούν οι πρώτες κινήσεις

Οι πρώτες δράσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026, ενώ το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της ΕΕ θα χρηματοδοτεί αντίστοιχα μέτρα στα κράτη-μέλη την περίοδο 2026-2032. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το σχέδιο ως βασικό εργαλείο για μια πιο κοινωνικά ισορροπημένη πράσινη μετάβαση, με στόχο να μη μείνουν πίσω οι πιο ευάλωτοι.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:04 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
19:40 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»
19:38 Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο
19:30 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία
19:20 Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί για το Τορούν η Εθνική μας ομάδα
19:20 Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα
19:10 Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν
19:00 Ο εύκολος διασυρμός είναι κανόνας…
18:56 Γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά; Τα 12 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα
18:53 Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις
18:50 Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων
18:45 Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά
18:43 Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει ίδιο ποσοστό με τη Ρεάλ για πρόκριση στα προημιτελικά
18:40 Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές
18:39 Ανακαίνιση σπιτιού: σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν τον χώρο και αυξάνουν την αξία του ακινήτου
18:37 Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων
18:29 Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
