Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές

Η κυβέρνηση παρουσίασε δέσμη 25 παρεμβάσεων ύψους 5,3 δισ. ευρώ μέσω του Εθνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, το πακέτο μπορεί να καλύψει περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Οι βασικές δράσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων, την κοινωνική στέγαση και τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγράμματα «Εξοικονομώ» για 62.000 κατοικίες και 10.000 μικρές επιχειρήσεις, εγκατάσταση 280.000 αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, ανέγερση 2.350 κατοικιών για ευάλωτα νοικοκυριά, αύξηση έως 100 ευρώ τον χρόνο στο επίδομα θέρμανσης, αλλά και παρεμβάσεις όπως ηλεκτρικά λεωφορεία, συρμοί μετρό και social leasing για ηλεκτρικά οχήματα.

Ποιοι είναι οι βασικοί δικαιούχοι

Η στήριξη, όπως ανέφερε η κυβέρνηση, θα κατευθυνθεί κυρίως σε νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο από το κόστος ενέργειας και μεταφορών, με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε οικογένειες, σε νοικοκυριά με άτομα με αναπηρία, σε όσους αντιμετωπίζουν ενεργειακή ή μεταφορική φτώχεια, αλλά και σε επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Πότε ξεκινούν οι πρώτες κινήσεις

Οι πρώτες δράσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2026, ενώ το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο της ΕΕ θα χρηματοδοτεί αντίστοιχα μέτρα στα κράτη-μέλη την περίοδο 2026-2032. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το σχέδιο ως βασικό εργαλείο για μια πιο κοινωνικά ισορροπημένη πράσινη μετάβαση, με στόχο να μη μείνουν πίσω οι πιο ευάλωτοι.

