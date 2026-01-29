Η Λαμπρίνα Κακιούζη μιλά για το νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης με Τεχνητή Νοημοσύνη και επίδομα 750 ευρώ!

Το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με εκπαιδευτικό επίδομα 750€, έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την αγορά εργασίας, όπου οι δεξιότητες αλλάζουν γρήγορα και η προσαρμογή δεν είναι πλέον προαιρετική.

Πρόκειται για μια δράση με ξεκάθαρο πλαίσιο, αυστηρούς ελέγχους από τη ΔΥΠΑ και έμφαση στην ουσιαστική μάθηση, όχι στην τυπική συμμετοχή.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση, όταν εφαρμόζεται με πιστοποιημένες πλατφόρμες και συνεχή εποπτεία, μπορεί να προσφέρει πραγματική γνώση και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η πιστοποίηση στο τέλος της κατάρτισης λειτουργεί ως εγγύηση ποιότητας, ενώ ο εργαζόμενος ενισχύει τη θέση του μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Γιατί θεωρείτε τόσο σημαντικό το νέο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων;

Γιατί έρχεται την κατάλληλη στιγμή και απαντά σε μια πραγματική ανάγκη της αγοράς. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και η κατάρτιση δεν είναι πλέον επιλογή είναι προϋπόθεση για να συνεχιστεί η παραγωγή και να παραμείνουν οι επιχειρήσεις βιώσιμες.

Τι διαφοροποιεί αυτό το πρόγραμμα από προηγούμενες δράσεις;

Η φιλοσοφία του. Δεν αντιμετωπίζει την κατάρτιση ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο ουσιαστικής αναβάθμισης δεξιοτήτων. Υπάρχουν σαφείς προδιαγραφές, συγκεκριμένο πλαίσιο και αυστηρή εποπτεία σε όλα τα στάδια.

Πώς διασφαλίζεται στην πράξη η ποιότητα της κατάρτισης;

Μέσα από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που λειτουργούν με συγκεκριμένα κριτήρια, τις πιστοποιημένες ψηφιακές πλατφόρμες και τους συνεχείς ελέγχους. Η ποιότητα εδώ δεν είναι θεωρητική είναι μετρήσιμη και ελεγχόμενη.

Η διαδικτυακή εκπαίδευση μπορεί να είναι ισάξια της δια ζώσης;

Όταν εφαρμόζεται σωστά, είναι απολύτως ισάξια. Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται πληρούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, παρακολουθούν ενεργά τη συμμετοχή και εξασφαλίζουν ότι ο ωφελούμενος πραγματικά εκπαιδεύεται και δεν απλώς «παρακολουθεί».

Υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι κατά την υλοποίηση;

Ναι, και αυτό είναι κομβικό. Η ΔΥΠΑ ασκεί ελέγχους σε όλα τα στάδια, γεγονός που ενισχύει τη διαφάνεια και δημιουργεί εμπιστοσύνη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις.

Ποιος είναι ο ρόλος της πιστοποίησης στο τέλος της κατάρτισης;

Η πιστοποίηση είναι το αποτύπωμα της ποιότητας. Η κατάρτιση συνοδεύεται από τεστ γνώσεων και εξετάσεις. Δεν πιστοποιούνται όλοι και αυτό είναι υγιές. Η αξία της πιστοποίησης βρίσκεται ακριβώς στο ότι προϋποθέτει γνώση και επάρκεια.

Γιατί είναι τόσο κρίσιμο αυτό το πρόγραμμα για την αγορά εργασίας σήμερα;

Ζούμε σε μία μεταβαλλόμενη περίοδο με ραγδαίους ρυθμούς αλλαγής. Οι δεξιότητες απαξιώνονται γρήγορα και οι ανάγκες της αγοράς εξελίσσονται διαρκώς. Η κατάρτιση λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας απέναντι στο ρίσκο της παραγωγής.

Πόσο καθοριστική είναι η κατάρτιση σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη;

Είναι πλέον αναγκαία. Η AI δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τη διοίκηση, την οργάνωση, το marketing και τη λήψη αποφάσεων. Αν οι εργαζόμενοι δεν καταρτιστούν έγκαιρα, η απόσταση από τις εξελίξεις μεγαλώνει επικίνδυνα.

Τι κερδίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος μέσα από αυτή τη διαδικασία;

Κερδίζει ασφάλεια, προσαρμοστικότητα και εξέλιξη. Δεν μένει στάσιμος, αλλά ενισχύει τη θέση του μέσα στην επιχείρηση και στην αγορά εργασίας συνολικά.

Ποιος είναι ο ευρύτερος αντίκτυπος για τις επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις μειώνουν το ρίσκο, ενισχύουν την παραγωγικότητα και αποκτούν ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αυτό είναι κρίσιμο για τη συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Ποιον ρόλο αποδίδετε στη ΔΥΠΑ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση;

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί ως εγγυητής ποιότητας και σοβαρότητας. Το πλαίσιο που έχει θέσει, οι έλεγχοι και οι προδιαγραφές δείχνουν ότι η διαδικτυακή κατάρτιση επιλέχθηκε με όρους ουσίας και όχι ευκολίας.

Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα προς το Υπουργείο Εργασίας;

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την Υπουργό Εργασίας για τη στρατηγική επιλογή να κατευθύνει το τελευταίο πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης στους εργαζόμενους και μάλιστα μέσω διαδικτυακής εκπαίδευσης. Είναι η πιο σωστή, η πιο σοβαρή και η πιο αναγκαία επιλογή αυτή τη στιγμή, γιατί στηρίζει την παραγωγή, μειώνει το ρίσκο για τις επιχειρήσεις και επενδύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



