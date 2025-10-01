Η Λάουρα Κοβέσι στην Αθήνα για Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι ζήτησε από τον Φλωρίδη

Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι, προκειμένου να ερευνήσει δύο ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις: το δυστύχημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κοβέσι είχε συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Μπούγα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι συζητήθηκε

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά και πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. Η κ. Κοβέσι έθεσε το ζήτημα της ενίσχυσης του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζητώντας:

την προσθήκη τριών ακόμη εισαγγελέων (σήμερα απασχολούνται δέκα),

την πρόσληψη έξι διοικητικών υπαλλήλων,

την αύξηση των απολαβών του προσωπικού,

καθώς και τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών.

Ο Έλληνας Ευρωπαίος εισαγγελέας, Νίκος Πασχάλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, ενώ η κ. Κοβέσι έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την αλλαγή.

Η Ρουμάνα εισαγγελέας εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της από τη συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η αναμενόμενη συνέντευξη Τύπου

Η παρουσία της Κοβέσι στην Ελλάδα κορυφώνεται με την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, η οποία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον, καθώς θα υπάρξουν δηλώσεις για υποθέσεις απάτης εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσά τους και η καθυστέρηση στην υλοποίηση έργων ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την τραγωδία των Τεμπών.

Ποια είναι η Λάουρα Κοβέσι

Η Λάουρα Κοντρούτσα Κοβέσι γεννήθηκε το 1973 στο Σφάντου Γκεόργκε της Τρανσυλβανίας. Υπήρξε αθλήτρια μπάσκετ στην εθνική νεανίδων της Ρουμανίας, ενώ σπούδασε νομικά στο Κλουζ-Ναπόκα και στο Τιμισοάρα, με διδακτορική διατριβή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Διετέλεσε επικεφαλής της ρουμανικής υπηρεσίας κατά της διαφθοράς, αποκτώντας φήμη για την αδιάλλακτη στάση της. Από το 2019 είναι η πρώτη εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης σε όλη την ΕΕ. Έχει ηγηθεί μεγάλων ερευνών σε πολλά κράτη-μέλη και θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές φωνές της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης.

