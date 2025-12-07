Η «λειψή» ομάδα του ΝΟΠ έχασε από τα Χανιά

Αντίθετα με την ανδρική ομάδα, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ δεν μπόρεσε να κερδίσει και παρά την προσπάθεια της έχασε σήμερα εντός έδρας, με 13-8 από την ομάδα της Κρήτης, για την 11η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε με απουσίες, καθώς εκτός μάχης ήταν οι Μοίραλη, Πασσά, Λυκοθανάση, ενώ έπαιξαν με πυρετό οι Γροζόπουλου, Ράντοβιτς και Μπαλάτσα.

Στο αγωνιστικό σκέλος η ομάδα του Κανελλόπουλου δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, είχε πρόβλημα στην άμυνα και βρέθηκε να χάνει με 4-1.

Στη συνέχεια ισορρόπησε, βρήκε λύσεις στην επίθεση, αλλά τα Χανιά διατήρησαν το προβάδισμα με 7-4 στο ημίχρονο.

Ο ΝΟΠ μπήκε πιο δυνατά στο β΄ μέρος, μείωσε στα δυο γκολ, αλλά τα Χανιά είχαν βρει λύσεις και έτσι κράτησε το προβάδισμα ως το τέλος φτάνοντας στη νίκη με 13-8.

Τα 8λεπτα: 1-4, 3-3, 3-3, 1-3.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κρότο 5, Μ. Μπαλάτσα 1, Ράντονιτς 2, Γροζόπουλου, Αναστασίου.

