Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ 13% σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά

Η εταιρεία ενισχύει την προσβασιμότητα στο ποιοτικό φρέσκο κρέας, προσφέροντας οικονομικές λύσεις για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ 13% σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά
06 Νοέ. 2025 15:08
Pelop News

Με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών και την ενίσχυση της προσβασιμότητας σε ποιοτικά προϊόντα, η Lidl Ελλάς προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία που καθιστά το φρέσκο κρέας ακόμη πιο προσιτό. Από τη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η εταιρεία προχωρά στην απορρόφηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και προσφέρει όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά με έκπτωση -13%, χωρίς καμία απολύτως έκπτωση ως προς την ποιότητα, τη γεύση και τη φρεσκάδα.

Για τη Lidl Ελλάς, η ποιότητα και η ασφάλεια των κρεατικών αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Τα προϊόντα της επιλέγονται βάσει αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών, επεξεργάζονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, συσκευάζονται με τρόπο που διατηρεί αναλλοίωτη τη γεύση και τη φρεσκάδα τους, και μεταφέρονται σε συνθήκες ψύξης που εξασφαλίζουν την άριστη ποιότητά τους μέχρι τη στιγμή της κατανάλωσης. Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συνεχών ελέγχων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που επιλέγουν καθημερινά τα καταστήματα Lidl για τις αγορές τους.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η εταιρεία συνεργάζεται με τον Όμιλο Εργαστηρίων Veltia Labs for Life, υλοποιώντας μία στρατηγική επένδυση που υπερβαίνει τo 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Μέσω αυτής της συνεργασίας, διασφαλίζονται αυστηροί, σχολαστικοί και ανεξάρτητοι έλεγχοι, οι οποίοι επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας της αγοράς.

«Στη Lidl Ελλάς κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους καταναλωτές, όχι με λόγια αλλά με ουσιαστικές ενέργειες. Η απορρόφηση του ΦΠΑ σε όλα τα φρέσκα χοιρινά και βόεια κρεατικά αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η ποιότητα μπορεί – και πρέπει – να είναι προσιτή. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε προϊόντα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και γεύσης, ενισχύοντας έτσι την πραγματική τους αξία.», αναφέρει σχετικά ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Με την παρούσα ενέργεια, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή της να προσφέρει αυθεντικές γεύσεις υψηλής ποιότητας σε τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη
18:00 Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο
17:52 Αλέξης Τσίπρας: Ηχογράφησε το βιβλίο «Ιθάκη» σε audiobook ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ιταλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο στο Τορίνο – Ενας νεκρός, 22 μαθητές τραυματίες
17:40 Ευλογιά προβάτων: Σύγκρουση εμβολίων και φέτας! – Και οι κτηνοτρόφοι υπέρ του εμβολιασμού
17:30 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.
17:20 Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»
17:15 Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
17:03 Κράμα Sessions by Eleftheria Daoultzi: Εκεί που η μουσική ξαναγίνεται συνάντηση – Η Ε. Δαουλτζή και ο Α. Κακαρούμπας μιλούν στο pelop.gr
17:00 Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:44 Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα
16:40 Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
16:36 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη
16:35 Εφυγε από τη ζωή παλιός παίκτης του Ολυμπιακού Πατρών
16:28 Βρετανία: Κατάδικος αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αλλά παραδόθηκε τρεις μέρες μετά
16:20 Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο
16:12 Συνάντηση Αν. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,Maria Wadjinny
16:04 Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»
15:56 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς
15:48 ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τον αγώνα για το Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ