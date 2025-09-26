Η Lidl Ελλάς διακρίνεται με 4 βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025 για την ενεργειακή της αριστεία

Η εταιρεία απέσπασε 3 Gold και 1 Silver βραβείο για τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και την προσήλωσή της στη βιωσιμότητα.

Η Lidl Ελλάς διακρίνεται με 4 βραβεία στα Energy Efficiency Awards 2025 για την ενεργειακή της αριστεία Γιώργος Κοτανίδης, Team Manager, Τμήμα Building Technology, Lidl Ελλάς, Βικτώρια Σοφιάδη, Consultant, Τεχνικό FM/ Τμήμα Ενεργειακής Διαχείρισης, Lidl Ελλάς
26 Σεπ. 2025 15:48
Pelop News

Η Lidl Ελλάς αναδείχθηκε ένας από τους μεγάλους νικητές των φετινών Energy Efficiency Awards 2025, αποσπώντας συνολικά 4 σημαντικά βραβεία για την πρωτοπορία και την αποτελεσματικότητα στην ενεργειακή διαχείριση. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Τα βραβεία που απέσπασε η Lidl Ελλάς είναι:

  • Gold για το Smart Metering Technology: Η Lidl Ελλάς βρίσκεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, υλοποιώντας την τηλεμέτρηση στο 100% των ακινήτων της μέχρι το τέλος του 2025. Η πρωτοβουλία αυτή, που καλύπτει καταστήματα, αποθήκες και κτίρια γραφείων, επιτρέπει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Gold για το Smart Water Metering: Σε μια ακόμη πρωτοποριακή κίνηση, η εταιρεία εισήγαγε έξυπνους μετρητές νερού στις εγκαταστάσεις της. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και τη δέσμευσή της για την εξοικονόμηση.
  • Gold για την Πιστοποίηση ISO 50001: Η εταιρεία απέκτησε την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση ISO 50001 για το επιτυχημένο της σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η πιστοποίηση αυτή, η οποία ανανεώνεται διαρκώς από το 2018, καλύπτει 231 καταστήματα, 5 αποθήκες και τα κεντρικά γραφεία, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία και τη συνέπεια της εταιρείας.
  • Silver για το Energy Intelligence Software: Η εταιρεία πρωτοπόρησε με την υιοθέτηση ενός καινοτόμου έξυπνου λογισμικού διαχείρισης ενέργειας. Το λογισμικό, που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική της Lidl Ελλάς να επενδύει συστηματικά σε τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν την ενεργειακή βελτιστοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος.
