Η Lidl Ελλάς επενδύει 10.000.000€ στους ανθρώπους της και γιορτάζει 10 χρόνια ως Top Employer

Θέτει νέο κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.100€ μεικτά και στα 1.150€ για τα καταστήματα, παρέχοντας παράλληλα αυξήσεις τουλάχιστον 2,5% σε όλους τους ανθρώπους της.

30 Ιαν. 2026 14:08
Pelop News

Τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη των ανθρώπων της επιβεβαιώνει και φέτος η Lidl Ελλάς, προχωρώντας σε μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ. Σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία η εταιρεία συμπληρώνει 10 συνεχόμενα χρόνια πιστοποίησης ως Top Employer, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, δίκαιου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά από 1η Μαρτίου σε αύξηση του κατώτατου μισθού πλήρους απασχόλησης στα 1.100€ μεικτά, ενώ για τους εργαζομένους στα καταστήματα ο κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.150€ μεικτά. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς λαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις τουλάχιστον 2,5%, ενισχύοντας περαιτέρω το εισόδημά τους.

Η συνολική επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών που προσφέρει η εταιρεία στους ανθρώπους της. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα, η Lidl Ελλάς προχώρησε σε έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μεικτά, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς και της καθημερινής προσπάθειας της ομάδας της.

«Η επιτυχία της Lidl Ελλάς είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας των ανθρώπων μας. Κάθε μέρα, μαζί με την ομάδα μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στους πελάτες μας. Μέσα από τις επιπρόσθετες παροχές και τις αυξήσεις, επιβραβεύουμε έμπρακτα αυτή τη συνεχή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει η ομάδα μας σε κάθε μας επιτυχία.» δήλωσε ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Η 10η συνεχόμενη πιστοποίηση της Lidl Ελλάς ως Top Employer επιβεβαιώνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της εταιρείας και επισφραγίζει τη μακροχρόνια στρατηγική της επένδυσης στους ανθρώπους της, αναγνωρίζοντας τις πρακτικές της στους τομείς της αμοιβής, των παροχών, της ανάπτυξης, της ευημερίας και της εταιρικής κουλτούρας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Lidl Ελλάς και τις ανοιχτές θέσεις εργασίας εδώ: Lidl Ελλάς – Έλα στο #teamLidl

