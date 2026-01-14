Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει το 10ο Socioeconomic Impact Report για το 2024

Η Lidl Ελλάς παρουσιάζει τη νέα μελέτη κοινωνικοοικονομικών επιδράσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το 10ο Socioeconomic Impact Report αποτυπώνει την πρόοδο της εταιρείας για το 2024 και αναδεικνύει τη συνεχή ενίσχυση του οικονομικού και κοινωνικού της αποτυπώματος στη χώρα.

Η μελέτη αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η Lidl Ελλάς δημιουργεί αξία για την ελληνική οικονομία, ενισχύει την απασχόληση και συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, ενώ παράλληλα επενδύει σε δράσεις βιωσιμότητας και κοινωνικής προσφοράς.

Κύρια σημεία της μελέτης:

Συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ: €1,07 δισ. , που αντιστοιχεί στο 0,52% του εθνικού ΑΕΠ. Για κάθε 1€ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας στο ΑΕΠ, δημιουργούνται επιπλέον 4,10€ προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.

. σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αποτελώντας το των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους. Στήριξη Ελλήνων παραγωγών: Συνεργασία με περισσότερους από 400 συνεργάτες-προμηθευτές και εξαγωγές σε 31 χώρες . Το 2024, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στο πλαίσιο θεματικών εβδομάδων προώθησης ελληνικών προϊόντων μέσω της εταιρείας ανήλθαν σε €527,6 εκ. , με περισσότερους από 647 κωδικούς προϊόντων να φτάνουν σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν απευθείας εξαγωγές φρούτων και λαχανικών από Έλληνες προμηθευτές σε χώρες Lidl ύψους €186 εκ .

Με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη.

Η Lidl Ελλάς παραμένει αφοσιωμένη στη δημιουργία αξίας για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, με όραμα ένα αύριο που αξίζει σε όλους.

Μπορείτε να βρείτε το Socioeconomic Impact Report 2024 εδώ.

