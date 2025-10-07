Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου

Η Lidl Ελλάς, για 4η συνεχόμενη χρονιά, συμμετείχε ως Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ γεύσης του Γαστρονόμου – με τίτλο «Η Μεγάλη Γιορτή».

Το φεστιβάλ προσέφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία γεύσης και πολιτισμού, με δημιουργίες κορυφαίων σεφ, οινογνωσίες, μαγειρικά δρώμενα και την απονομή των Βραβείων Ποιότητας 2025. Για πρώτη φορά, η τελετή απονομής των Βραβείων Ποιότητας του Γαστρονόμου ήταν ανοιχτή στο κοινό, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους πίσω από τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, μέσα από ιστορίες που ανέδειξαν την αξία της ελληνικής γης και της δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με σταθερό προσανατολισμό στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν το κοινό καλό, η Lidl Ελλάς απένειμε το Βραβείο Βιωσιμότητας στην Aegean Rebreath, έναν πολυδιάστατο Οργανισμό που εργάζεται με συνέπεια για την προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Lidl Ελλάς, με σταθερή δέσμευση στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και την ανάδειξη της ποιότητας και της βιωσιμότητας, συνεχίζει να ενισχύει τον θεσμό των Βραβείων Ποιότητας του Γαστρονόμου, τιμώντας τους ανθρώπους που προάγουν την ελληνική γαστρονομική παράδοση με ήθος και αφοσίωση. Η φετινή της συμμετοχή στο φεστιβάλ γεύσης «Η Μεγάλη Γιορτή» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο αυτή τη δέσμευση, προσφέροντας στο κοινό μια εμπειρία που ανέδειξε την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τη δυναμική της ελληνικής γαστρονομίας.

«Η Lidl Ελλάς είναι συνοδοιπόρος της ελληνικής παραγωγής, υποστηρικτής της αυθεντικότητας και της δημιουργίας. Τα Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου είναι για εμάς κάτι περισσότερο από μια τελετή – είναι μια γιορτή αξιών, μια στιγμή αναγνώρισης για τους ανθρώπους που με μεράκι, γνώση και αφοσίωση κρατούν ζωντανή την ελληνική γαστρονομική παράδοση. Φέτος, που η γιορτή άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό, νιώσαμε βαθιά συγκίνηση βλέποντας τον κόσμο να συναντά τους δημιουργούς πίσω από τα προϊόντα», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.

Η Lidl Ελλάς θα συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

