Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους

Σήμερα, η Lidl εγκαινιάζει την πρώτη της διεθνή brand καμπάνια σε 31 ευρωπαϊκές χώρες με το μήνυμα «Lidl. Γιατί αξίζει.». Η καμπάνια αυτή δεν είναι απλώς μία διαφημιστική ενέργεια – είναι μία υπόσχεση και μία συναισθηματική γέφυρα προς τους πελάτες μας.

Μία υπόσχεση προς τους ανθρώπους

Το «Lidl. Γιατί αξίζει.» είναι μία υπόσχεση προς τα εκατομμύρια ανθρώπων που μας εμπιστεύονται καθημερινά. Η Lidl πιστεύει ακράδαντα ότι όλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, βιώσιμα και προσιτά.

Αυτή η αρχή της προσβασιμότητας και των προσιτών τιμών βρίσκεται στον πυρήνα της καμπάνιας, η οποία θα διαρκέσει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου. Αντικατοπτρίζεται επίσης σε πολλές πτυχές της δραστηριότητάς μας: στην ποικιλία των ιδιωτικών ετικετών υψηλής ποιότητας, στα βιολογικά προϊόντα και στις φυτικές εναλλακτικές, στην καθημερινή φρεσκάδα, στην αξιόπιστη τροφοδοσία οικογενειών και κοινοτήτων, καθώς και στην προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε σε γιορτές και ξεχωριστές στιγμές.

Περισσότερο από τιμή: Κοινωνική αξία

Το μήνυμα ξεπερνά την απλή υπόσχεση της καλύτερης ποιότητας στην καλύτερη τιμή. Είναι η καθοδηγητική αρχή των πράξεών μας. Το «Lidl. Γιατί αξίζει.» σημαίνει αναγνώριση της πραγματικής αξίας στη ζωή και εκτίμηση όσων έχουν σημασία για τους ανθρώπους: ασφάλεια, αξιοπιστία και πραγματοποίηση των ονείρων τους.

Η ευθύνη μας και η υπόσχεση για το μέλλον

To «Lidl. Γιατί αξίζει.» είναι μία υπόσχεση προς:

Τους πελάτες μας: Προσφέρουμε καθημερινά προσιτή ποιότητα και τους στηρίζουμε ως υπεύθυνοι συνοδοιπόροι στην επίτευξη των στόχων ζωής τους.

Προσφέρουμε καθημερινά προσιτή ποιότητα και τους στηρίζουμε ως υπεύθυνοι συνοδοιπόροι στην επίτευξη των στόχων ζωής τους. Τους εργαζομένους μας: Επενδύουμε στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στηρίζουμε τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Επενδύουμε στην επαγγελματική τους εξέλιξη και στηρίζουμε τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Το περιβάλλον: Προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα.

Προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους και μειώνουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα. Τους συνεργάτες μας: Χτίζουμε μακροχρόνιες, αξιόπιστες σχέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Lidl δημιουργεί πραγματική αξία για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς της εταίρους, θέτοντας τα θεμέλια για ένα ισχυρό brand με όραμα για το μέλλον και μια διαρκή υπόσχεση – για το σήμερα και το αύριο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δεσμευτεί για NetZero έως το 2050.

Στην Ελλάδα, η Lidl Ελλάς υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), εστιάζοντας σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με οργανισμούς όπως το Χαμόγελο του Παιδιού και η UNICEF, στηρίζει παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δημιουργώντας μία ασπίδα αλληλεγγύης. Παράλληλα, επενδύει σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Plastic Free Greece, ενώ ενισχύει την εκπαιδευτική ισότητα με δράσεις όπως η συνεργασία με το CTY Greece. Επιπλέον, προάγει τη βιώσιμη διατροφή και την υπεύθυνη κατανάλωση, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους.

Αυτή η νοοτροπία είναι βαθιά ενσωματωμένη στο μήνυμά μας «Γιατί αξίζει.» και υποστηρίζεται από συγκεκριμένες δράσεις, όπως οι συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές. Η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιωσιμότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εταιρικής στρατηγικής μας. Η Lidl Ελλάς εφαρμόζει τη Climate Strategy 2.0, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση 100% πράσινης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις από το 2022, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης πόρων.

Η καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.»

Η brand καμπάνια διαρκεί από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου και ακολουθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική επικοινωνίας σε όλα τα κανάλια, σχεδιασμένη για να εμπλέξει και να εκπλήξει τους πελάτες.

Στην τηλεόραση θα προβληθεί η κύρια ταινία, στην οποία το κοινό μπορεί να απολαύσει όλες αυτές τις καθημερινές στιγμές που αξίζουν για τον καθένα και την καθεμία μας. Σε αυτή την ταινία, η κάμερα γίνεται παρατηρητής της ζωής — όχι της μεγάλης, θεαματικής ζωής, αλλά εκείνης που κρύβεται στις μικρές, καθημερινές στιγμές που αξίζουν. Από το χαμόγελο ενός ηλικιωμένου άνδρα που ποτίζει τα λουλούδια του, μέχρι την ευτυχία ενός ζευγαριού για το πρώτο τους σπίτι, κάθε σκηνή είναι ένας ύμνος στην ανθρώπινη αξία. Οι πρωταγωνιστές δεν είναι ήρωες με υπερδυνάμεις, αλλά άνθρωποι της διπλανής πόρτας που, με τις πράξεις τους, δίνουν αξία, νόημα και βάθος στην καθημερινότητα. Η ταινία μας υπενθυμίζει πως η αξία δεν βρίσκεται στα μεγάλα γεγονότα, αλλά στις μικρές πράξεις καλοσύνης, στην αυθεντικότητα, και στην αθόρυβη δύναμη της αγάπης. Η ταινία θα υποστηριχθεί από μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική βίντεο στο YouTube και σε επιλεγμένες premium πλατφόρμες μέσων.

Παράλληλα, η καμπάνια θα τρέχει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αναρτήσεις και σύντομα βίντεο (reels). Η Lidl θα αξιοποιήσει επίσης Out-of-Home μέσα (πινακίδες και αφίσες), καθώς και influencer marketing και άλλα Μέσα.

Μπορείτε να δείτε την τηλεοπτική ταινία εδώ.

«Η νέα μας καμπάνια αποτελεί στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη σύνδεση με τους ανθρώπους εκεί που έχει σημασία – στην καρδιά και στο μυαλό τους. Έχοντας επιλέξει με προσοχή τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας, προσεγγίζουμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, τόσο ψηφιακά όσο και φυσικά, με ξεκάθαρα μηνύματα που αναδεικνύουν τι πραγματικά αξίζει στη Lidl, χτίζοντας εμπιστοσύνη και μακροχρόνια σχέση.» αναφέρει σχετικά η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς.

Σχετικά με τη Lidl:

Η Lidl είναι μέλος του Ομίλου Schwarz με έδρα το Neckarsulm της Γερμανίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία και την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, η Lidl διαθέτει περίπου 12.600 καταστήματα και περισσότερα από 230 κέντρα διανομής και εφοδιαστικής αλυσίδας σε 31 χώρες, απασχολώντας πάνω από 382.400 εργαζομένους.

Στην Ελλάδα, η Lidl δραστηριοποιείται από το 1999. Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 6.700 εργαζομένους, ενώ το δίκτυό της αριθμεί 231 καταστήματα και 5 υπερσύγχρονα εφοδιαστικά κέντρα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



