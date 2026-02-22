Η μάχη των εργαζόμενων καθαριότητας, η Πάτρα είναι έτοιμη για την μεγάλη παρέλαση ΦΩΤΟ

Μέσα σε 6 ώρες οι εργαζόμενοι του Δήμου είχαν καθαρίσει όλους τους δρόμους

22 Φεβ. 2026 9:59
Μάχη με τον χρόνο έδωσαν και φέτος οι εργαζόμενοι καθαριότητας στου δήμου Πατρέών οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες κατάφεραν να καθαρίσουν όλα τα απορρίμματα από τα σαββατιάτικη παρέλαση .

Η ανάρτηση του Δήμου Πατρεών είναι η εξής: Οι εργαζόμενοι στην Καθαριότητα του Δήμου με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αμέσως μετά το τέλος της Νυχτερινής Ποδαράτης παρέλασης, ρίχτηκαν στην μάχη για να καθαρίσουν την πόλη και να την παραδώσουν καθαρή για την μεγάλη παρέλαση της Κυριακής και την τελετή λήξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Η προσπάθεια των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εικόνα της πόλης, η οποία υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κάθε χρόνο.

