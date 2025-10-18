Η μάνα της 17χρονης Μαρίας Νιώτη ξεσπά: «Η κόρη μου ζητούσε βοήθεια και κανείς δεν την άκουσε»

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο 17χρονος Βίνσεντ Μπαντιλόρο εισέβαλε με το αυτοκίνητό του πάνω στη Μαρία Νιώτη και τη φίλη της, οδηγώντας με ταχύτητα άνω των 110 χλμ./ώρα σε κατοικημένη περιοχή, όπου το όριο δεν ξεπερνά τα 40, σύμφωνα με τη New York Post. Οι δύο κοπέλες σκοτώθηκαν ακαριαία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και την ελληνική κοινότητα της περιοχής.

Η μητέρα του θύματος, Φούλα Νιώτη, μιλώντας στο Fox News, κατήγγειλε πως ο δράστης παρακολουθούσε συστηματικά την κόρη της επί μήνες, αλλά η αστυνομία αγνόησε τις συνεχείς αναφορές της.

«Πιστεύω πως ήξερε ακριβώς τι έκανε. Το είχε σχεδιάσει, επειδή ένιωθε ότι κανείς δεν θα τον σταματήσει. Θέλω να δικαστεί ως ενήλικας. Θέλω δικαιοσύνη για τη Μαρία μου και τη φίλη της», δήλωσε συντετριμμένη.

Η ίδια περιέγραψε πώς ο νεαρός στάθμευε συχνά έξω από το σπίτι τους, προκαλώντας φόβο και ανασφάλεια στη Μαρία, ενώ κάθε έκκληση προς τις αρχές κατέληγε σε αδιαφορία:

«Πήγα ξανά και ξανά στο αστυνομικό τμήμα. Κάθε φορά άκουγα το ίδιο: “Είναι ανήλικος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα”. Κανείς δεν με καθοδήγησε, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε».

Το τελευταίο περιστατικό, λίγο πριν από το δυστύχημα, αποτυπώνει, σύμφωνα με τη μητέρα, την τραγική αδράνεια των αρχών.

«Η κόρη μου μού έλεγε: “Μαμά, γιατί τον άφησαν; Πώς μπορούν να τον αφήσουν να φύγει;” Δεν είχα τι να της πω».

«Ήταν το φως μας – και το φως έσβησε»

Με δάκρυα στα μάτια, η Φούλα Νιώτη μίλησε για τη Μαρία ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη και προσφορά.

«Ήταν η χαρά του σπιτιού. Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να υποφέρουν, βοηθούσε πάντα όποιον είχε ανάγκη. Ήταν το φως μας. Και τώρα αυτό το φως έσβησε».

Ο δικηγόρος της οικογένειας ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως οι ευθύνες της αστυνομίας: «Μιλάμε για μια αδιανόητη τραγωδία. Δύο νέες ζωές χάθηκαν άδικα. Οι αρχές οφείλουν να απαντήσουν στα καίρια ερωτήματα και να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια».

