Η Μαράια Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – «Δεν είσαι μόνος»

«Δεν λέω την εμπειρία μου για να με επαινέσετε. Τη μοιράζομαι, επειδή θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου με την ελπίδα να βοηθήσω κάποιον άλλον», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την εξομολόγησή της με φωτογραφίες από τη ζωή της οικογένειάς της.

29 Σεπ. 2025 15:43
Με μια άκρως προσωπική ανάρτηση, η Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγος του διεθνή μπασκετμπολίστα Γιάννη Αντετοκούνμπο, μοιράστηκε δημόσια τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη, ελπίζοντας –όπως τόνισε– να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που παλεύουν με την ψυχική τους υγεία.

«Δεν λέω την εμπειρία μου για να με επαινέσετε. Τη μοιράζομαι, επειδή θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου με την ελπίδα να βοηθήσω κάποιον άλλον», έγραψε χαρακτηριστικά, συνοδεύοντας την εξομολόγησή της με φωτογραφίες από τη ζωή της οικογένειάς της.

Η Μαράια αποκάλυψε ότι η πρώτη της εμπειρία με την επιλόχειο κατάθλιψη ήρθε μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού, ωστόσο η δυσκολία επανήλθε και μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού τους. Περιέγραψε κρίσεις πανικού, σκοτεινές σκέψεις και την τάση της να απομονώνεται, σημειώνοντας ότι η στήριξη του Γιάννη και της οικογένειάς της ήταν καθοριστική για να σταθεί όρθια.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου… Ένιωθα ότι θα γινόμουν βάρος στους άλλους, οπότε έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας όμως ότι πλέον έχει πίστη πως «υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ».

Μέσα από την εμπειρία της, όπως σημείωσε, έμαθε:

να ζητά βοήθεια και να μην προσπαθεί να τα αντιμετωπίζει όλα μόνη,

να δίνει προτεραιότητα στην ψυχική της υγεία,

να αποδέχεται την ευαλωτότητά της και να μοιράζεται τα βάρη της με τους ανθρώπους που την αγαπούν.

«Αν η ιστορία μου έχει αντίκτυπο σε σένα, σε παρακαλώ μάθε: δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν άνθρωποι στη γωνιά σου, ακόμα κι αν δεν το ξέρεις. Ας δουλέψουμε μαζί να σηκώσουμε εκείνους γύρω μας», κατέληξε στο συγκινητικό της μήνυμα.
