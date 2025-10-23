Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Χρειάζεται πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης

Η απρόσκοπτη εξέλιξη των έργων υποδομής σε δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο εξορθολογισμός της διείσδυσης των μονάδων ΑΠΕ, αλλά και η ενσωμάτωση της αποθήκευσης αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την ομαλή ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τα πεδία εκείνα όπου χρειάζονται αποφάσεις εκ μέρους της Πολιτείας και συναίνεση εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του ΑΔΜΗΕ κ. Ι. Μάργαρη.

Μιλώντας στο 7ο Renewable & Storage Forum, ο κ. Μάργαρης σημείωσε πως η Ελλάδα τα έχει πάει πολύ καλύτερα στη διείσδυση μονάδων ΑΠΕ και στην ανάπτυξη του συστήματος δικτύων μεταφοράς από ότι κανείς θα περίμενε, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι χρειάζονται παρεμβάσεις για την εξισορρόπηση ζήτησης και προσφοράς.

Ανέφερε πως σήμερα το σύστημα έχει 16 GW από ΑΠΕ σε λειτουργία και ακόμη 16 GW από ΑΠΕ έχουν λάβει όρους σύνδεσης, προσθέτοντας πως πρέπει να παύσει να αναπαράγεται η λανθασμένη αντίληψη «πως περικόπτουμε τις ΑΠΕ και πετάμε παραγόμενη ενέργεια λόγω των δικτύων. Οι περικοπές που γίνονται μέχρι τώρα, οφείλονται στην έλλειψη κατανάλωσης τις ώρες που ταυτοχρονίζεται η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Όσον αφορά στο ενεργειακό μείγμα και την υπερσυσσώρευση φωτοβολταϊκών, ανέφερε πως χρειάζεται εξορθολογισμός, με τον ΑΔΜΗΕ να προτείνει την ένταξη κυρίως άλλων τεχνολογιών και ειδικότερα των αιολικών μονάδων.

Η προώθηση μονάδων αποθήκευσης και οι αποφάσεις της Πολιτείας για τις προτεραιότητες έκδοσης όρων σύνδεσης για τα έργα μπαταριών, αποτελούν επίσης κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας. «Έχει καθυστερήσει η ενσωμάτωση μπαταριών συγκριτικά με τις ΑΠΕ και πρέπει να τρέξει η διαδικασία για να μπορεί να συνεχιστεί και η περαιτέρω διείσδυση νέων ΑΠΕ» ανάφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι η ξεκάθαρη πολιτική διαχείριση των ζητημάτων, είναι απαραίτητη και για την κατανόηση εκ μέρους της κοινωνίας, του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τις επενδύσεις σε έργα ηλεκτρικών υποδομών και συστήματος. Χωρίς την υποστήριξη από τις τοπικές κοινωνίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ανάπτυξη των ηλεκτρικών δικτύων που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ χρειάζεται διαρκή ενημέρωση και οργανωμένη θεσμική αντιμετώπιση, προκειμένου να εξηγηθεί ότι τα έργα αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την σταθερότητα του Συστήματος, με στόχο την παραγωγή φθηνότερης ηλεκτρικής».

