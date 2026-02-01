Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από την Καλαμάτα

Σε τροχιά κορυφής στον Α΄ Ομιλο της National League 2 παραμένει η Παναχαϊκή έπειτα από τη νίκη που πέτυχε στην Καλαμάτα απέναντι στην ομώνυμη ομάδα.

01 Φεβ. 2026
Μεγάλο διπλό πέτυχε η Παναχαϊκή στην Καλαμάτα με σκορ 70-67 στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

«Σήμερα πετύχαμε μια μεγάλη νίκη απέναντι σε μία καλή ομάδα που τα έπαιζε όλα για όλα», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας αμέσως μετά τη νίκη επί της Καλαμάτας. «Η άμυνα ήταν αυτή που μας έδωσε την νίκη. Κερδίσαμε δίκαια γιατί μείναμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Παρότι είχαμε τραυματία τον Τσιμίδη, ο παίκτης μας, μας βοήθησε όσο μπορούσε και καταφέραμε να φτάσουμε στη 10η νίκη μας. Ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτα, συνεχίζουμε με τον τρόπο που ξέρουμε για το επόμενο παιχνίδι. Οφείλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους αθλητές μου, όπως και στους συνεργάτες μου, τους αξίζουν πραγματικά».

Τέλος, ο Θανάσης Λιόνας ευχαρίστησε και τα μέλη της διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, τον αντιπρόεδρο Κώστα Σβόλη και τον Βασίλη Τσούνα που ήταν μαζί με την ομάδα στην Καλαμάτα.

Διαιτητές: Νάστος-Θεοδοσόπουλος-Κυριακόπουλος. Τα 10λεπτα: 13-18, 34-38 (ημ.), 44-53, 67-70.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Πανάς): Μηλιτσόπουλος 11 (1), Γκιρίτσης 2, Ταβουλαρέας, Καραλής 5 (1), Σπυρόγλου 18 (1), Καραγιαννίδης 7 (1), Περρωτής 8, Καστανιώτης, Πρέλεβιτς 14 (2), Πουλυμενάκος 2.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χρονόπουλος 14 (2), Οικονομίδης 14 (3), Μπίρμπας 6 (1), Νικολάου 7, Σάτοβιτς 4, Χατζόπουλος 4, Τσιμίδης 4, Καραγγελής 11 (1), Χριστόπουλος 6 (7ριμπ., 1κλ., 1 κοψ).

