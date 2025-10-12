Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις

Μια τεράστια νίκη πέτυχε απόψε η μπασκετική Παναχαϊκή. Η ομάδα του Θανάση Λιόνα απέδρασε με το διπλό από την Κεφαλονιά, καθώς νίκησε τον ΝΕΟ Ληξουρίου με 73-70 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Το τελικό σκορ πάντως αδικεί την Παναχαϊκή, η οποία θα μπορούσε να είχε νικήσει πιο εύκολα, καθώς είχε πάρει μεγάλες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα (40-51 στα μισά της γ΄ περιόδου, 50-59 στο ξεκίνημα του τελευταίου 10λεπτου).

Διαιτητές: Λογοθέτης-Θεοδοσόπουλος-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 15-23, 33-36 (ημ.), 48-57, 70-73.

«Είναι μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει υψηλούς στόχους και μάλιστα μέσα στην έδρα του», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έπαιξαν καλή άμυνα κι έμειναν συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος. Τους αξίζουν πολλά μπράβο. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκίνησε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για το επόμενο παιχνίδι».

