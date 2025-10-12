Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις

Με ένα τεράστιο διπλό επιστρέφει από την Κεφαλονιά η αποστολή της μπάσκετικής Παναχαϊκής και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι - Δηλώσεις Παίκτες και τεχνική ηγεσία της Παναχαϊκής πανηγύρισαν ένα τεράστιο διπλό στην Κεφαλονιά
12 Οκτ. 2025 19:36
Pelop News

Μια τεράστια νίκη πέτυχε απόψε η μπασκετική Παναχαϊκή. Η ομάδα του Θανάση Λιόνα απέδρασε με το διπλό από την Κεφαλονιά, καθώς νίκησε τον ΝΕΟ Ληξουρίου με 73-70 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της National League 2.

Το τελικό σκορ πάντως αδικεί την Παναχαϊκή, η οποία θα μπορούσε να είχε νικήσει πιο εύκολα, καθώς είχε πάρει μεγάλες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα (40-51 στα μισά της γ΄ περιόδου, 50-59 στο ξεκίνημα του τελευταίου 10λεπτου).

Διαιτητές: Λογοθέτης-Θεοδοσόπουλος-Τζιμογιάννης. Τα 10λεπτα: 15-23, 33-36 (ημ.), 48-57, 70-73.

«Είναι μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει υψηλούς στόχους και μάλιστα μέσα στην έδρα του», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έπαιξαν καλή άμυνα κι έμειναν συγκεντρωμένοι μέχρι το τέλος. Τους αξίζουν πολλά μπράβο. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκίνησε, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας για το επόμενο παιχνίδι».

Περισσότερα σε λίγο…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
19:50 Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο – Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
19:41 Φάρσαλα: Ακρωτηριάστηκε γυναίκα σε ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
19:36 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από το Ληξούρι – Δηλώσεις
19:32 Σκέρτσος για Άγνωστο Στρατιώτη: Να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα που δημιουργεί τεχνητούς διχασμούς
19:29 Μεγάλη νίκη για τον Προμηθέα 2014 – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:24 Η ΑΣΠΕ στο Olympia Forum — Παρέμβαση της Αναστασίας Μανωλοπούλου για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη της οικογένειας
19:16 Οι εμποροϋπάλληλοι της Πάτρας στην απεργία της Τρίτης – «Όχι στο αντεργατικό νομοσχέδιο»
19:06 Θεσσαλονίκη: Ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα αστυνομικών και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
19:04 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του Ατρόμητου από τον Παναιτωλικό
18:55 Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο Σύρο μέρα-μεσημέρι στο κέντρο
18:44 Δείτε ποιο Ολλανδικό χωριό χρεώνει πλέον είσοδος στους Τουρίστες
18:35 Τι αποκάλυψε ο ηθοποιός Σταμάτης Φασουλής
18:27 Δράση Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης στη Στροφυλιά: πέταξαν 400 τόνους μπάζων και απορριμμάτων
18:17 ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζουν τα μαθήματα για το voucher 750 ευρώ
18:10 Τεράστιο «διπλό» ο Παναιγιάλειος, ανατροπή η Θύελλα
18:06 Νέα κρίση στο Πακιστάν, επεισόδια και έκλεισαν τα σύνορα ΒΙΝΤΕΟ
17:57 ΗΠΑ: Τραγωδία με 4 νεκρούς σε μπαρ της Ν. Καρολίνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ