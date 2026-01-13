Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου

Η νίκη του Αίολου Αγυιάς στον Πύργο επί του Ηρακλή έρχεται με την επανέναρξη της Α1 ΕΣΚΑ-Η και λίγο πριν τα απανωτά ντέρμπι με τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας.

Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο - Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου Το διπλό του Αίολου Αγυιάς στον Πύργο δεν ήταν εύκολη υπόθεση
13 Ιαν. 2026 20:03
Pelop News

Ο Αίολος Αγυιάς απέδρασε με ένα σημαντικό διπλό από τον Πύργο, καθώς επικράτησε επί του εκεί Ηρακλή με σκορ 67-55 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η (προτελευταίας για τον α΄ γύρο).

«Χωρίς να πιάσουμε ιδιαίτερη καλή απόδοση και εμφανώς επηρεασμένοι από τη διακοπή των εορτών, εντούτοις καταφέραμε να πάρουμε μία σημαντική νίκη εκτός έδρας», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος συνεχόμενα και γι΄ αυτό πρέπει να βελτιωθούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Διαιτητές: Λιόνας-Σαμαράς-Ζ. Πλέγας. Τα 10λεπτα: 14-19, 27-37 (ημ.), 39-46, 55-67.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λεβεντούρης): Σκαλτσάς 1, Σπ. Κουρέας 4, Κατοχιανός 2, Λαμπρόπουλος 9 (1), Τροχανάς, Σακελλαρίου 5 (1), Κουκούμης 4, Κινινής 7, Δασκαλόπουλος 21 (3), Κάρδαρης 2.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6, Σπύρου 7, Νάτσκος 13, Λαγογιάννης 22, Στόλλας 10, Πίκιος 6, Παπαδημητρίου 3 (1), Φούντας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:26 Κωστής Χατζηδάκης: Έρχονται βελτιώσεις για τους αγρότες στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο αγροτικό ρεύμα
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ