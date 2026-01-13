Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου

Ο Αίολος Αγυιάς απέδρασε με ένα σημαντικό διπλό από τον Πύργο, καθώς επικράτησε επί του εκεί Ηρακλή με σκορ 67-55 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 ΕΣΚΑ-Η (προτελευταίας για τον α΄ γύρο).

«Χωρίς να πιάσουμε ιδιαίτερη καλή απόδοση και εμφανώς επηρεασμένοι από τη διακοπή των εορτών, εντούτοις καταφέραμε να πάρουμε μία σημαντική νίκη εκτός έδρας», δήλωσε ο προπονητής του Αίολου Αγυιάς Βασίλης Σκέντζος και πρόσθεσε τα εξής: «Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα. Εχουμε να αντιμετωπίσουμε τις τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος συνεχόμενα και γι΄ αυτό πρέπει να βελτιωθούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Διαιτητές: Λιόνας-Σαμαράς-Ζ. Πλέγας. Τα 10λεπτα: 14-19, 27-37 (ημ.), 39-46, 55-67.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λεβεντούρης): Σκαλτσάς 1, Σπ. Κουρέας 4, Κατοχιανός 2, Λαμπρόπουλος 9 (1), Τροχανάς, Σακελλαρίου 5 (1), Κουκούμης 4, Κινινής 7, Δασκαλόπουλος 21 (3), Κάρδαρης 2.

ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (Σκέντζος): Βαλαής 6, Σπύρου 7, Νάτσκος 13, Λαγογιάννης 22, Στόλλας 10, Πίκιος 6, Παπαδημητρίου 3 (1), Φούντας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



