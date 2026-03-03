Έγινε σήμερα Τρίτη (3/3/2026), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 208 είναι οι εξής: 1, 9, 14, 35, 49 και 2, 10.

