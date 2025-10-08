Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
08 Οκτ. 2025 22:39
Pelop News

Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ αριθμός 2664, σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 29, 32, 14, 5, 47, 38.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:56 Ομάρα Γιάγκι: Η διαδρομή του από την Ιορδανία έως το βραβείο Νόμπελ Χημείας
23:39 Ο νικητής της Euroleague θα εισπράξει 2,4 εκατομμύρια ευρώ
23:21 «Έχουμε σεβασμό και αγάπη μεταξύ μας», η Miranda Kerr και η Katy Perry μπορούν και συνυπάρχουν
22:57 Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά στα Τέμπη, πάμε σε μία δίκη χωρίς ενόχους, τι να περιμένουμε;»
22:51 Τραγικό: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε το φορείο με την ασθενή στον δρόμο!
22:39 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:29 Λεκορνί: «Η αποστολή μου ολοκληρώθηκε»
22:25 Αθήνα σε Ζαχάροβα: Η τουρκική κατοχή στην Κύπρο παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο
22:20 «Ήταν θαύμα. Θυμάμαι πως πέφτανε πέτρες επάνω μου», η μαρτυρία της γυναίκας που γλίτωσε στο Λαύριο, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Εύβοια: Τροχαίο με εγκλωβισμένους και τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων
21:55 «Στιγμές και συγκυρίες που βροντοφωνάζουν πόσο παρών θα είσαι ανάμεσά μας» συγκλονίζει η Φωτεινή Τσιμελέκη για τον αδικοχαμένο αδελφό της
21:45 Πεντάλοφο Μεσολογγίου: Πυροβολισμοί σε μηχάνημα εκσκαφής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΒΙΝΤΕΟ
21:35 Προφυλακίστηκαν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα στον Έβρο
21:29 Στοιχεία που σοκάρουν: Καθημερινά ένα νέο περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε χώρο εργασίας το 2024
21:19 Με κλαρίνα η κηδεία του θρυλικού Γρηγόρη Καψάλη, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Το Μαρόκο συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ
20:23 Μάντσεστερ: Ο άνδρας που επιτέθηκε στη συναγωγή είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος
20:12 Παρελθόν ο Σφαιρόπουλος από τον Ερυθρό Αστέρα
20:00 Αποποίηση κληρονομιάς: Το σύστημα βγάζει εκτός τετραμήνου τα ραντεβού
19:51 Κογιώνης: «Κάναμε το πρώτο βήμα, θέλουμε να καθιερωθούμε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ